Zapytali Muellera o Lewandowskiego. Przewrócił oczami. "Nie brakuje"

Bayern Monachium znakomicie rozpoczął nowy sezon. Najpierw wygrali Superpuchar Niemiec, a potem odnieśli trzy wygrane z rzędu w lidze. Strzelili 15 goli i stracili tylko jednego. Niemieckie media zgodnie uznały, że to zasługa tego, iż w Monachium nie ma już Roberta Lewandowskiego. Po jego odejściu Bayern miał zostać "wyzwolony" i usprawnił swoją grę w ataku.

Wystarczył jednak jeden mecz i pytania o to, czy Bayern tęskni za Lewandowskim wróciły. W miniony weekend mistrzowie Niemiec tylko zremisowali z Borussią Moenchengladbach 1:1. Kwestia Lewandowskiego została poruszona dlatego, że Bayern był niewiarygodnie wręcz nieskuteczny. Stworzył sobie aż 35 sytuacji. Oddał 20 strzałów celnych, ale padł z nich tylko jeden gol. W tym miejscu należy podkreślić, że nieskuteczność Bayernu to jedno, a z drugiej strony kapitalny mecz w bramce gości rozegrał Yann Sommer.

Czy Bayernowi zabrakło w tym meczu "killera", jakim był w Bayernie Lewandowski? "Mało kto tęsknił za Lewandowskim aż do sobotniego wieczoru" – podsumował portal sport1.pl. Zacytował również eksperta od taktyki Tobiasa Eschera, który stwierdził, iż to był "pierwszy mecz, w którym wyraźnie odczuwano nieobecność Lewandowskiego". Pytanie o Lewandowskiego po meczu dostał też Thomas Mueller. Sport1.de pisze, że kiedy piłkarzy usłyszał pytanie, to tylko przewrócił oczami, po czym odparł: - Już kilka tygodni temu mówiłem, że te pytanie kiedyś się pojawią. Oczywiście to niefortunne, że po taki meczu mieliśmy tyle niewykorzystanych okazji. Ale nie sądzę, że teraz go brakuje.

Bayern mimo remisu z Borussią pozostaje liderem Bundesligi. A Lewandowski będzie miał wkrótce okazję przypomnieć się fanom i piłkarzom Bayernu. Mistrzowie Niemiec trafili na Barcelonę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Polski napastnik wkrótce wróci do Monachium, tym razem jako rywal Bayernu.