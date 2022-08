Dwóch intruzów wtargnęło na boisko Bayernu. Do akcji ruszyli piłkarze i ich spacyfikowali

W sobotę rozegrano kolejne mecze 4. kolejki Bundesligi. Na Allianz Arenie doszło do starcia Bayernu Monachium i Borussi Moenchengladbach, a więc lidera i wicelidera tabeli. Mecz dostarczył ogromnych emocji - nie tylko sportowych. W trakcie rywalizacji doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem nieproszonych gości.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Aktywiści przerwali mecz Bayernu z Borussią. Szybka reakcja ochrony uchroniła piłkarzy przed długą przerwą w grze

W pierwszej połowie niespodziewanie na boisko wtargnęli aktywiści. Sędzia natychmiast przerwał rywalizację. Dwóch intruzów podeszło do jeden z bramek, gdzie próbowali przypiąć się do słupków, ale bez skutku. Bowiem szybko do akcji wkroczyli zarówno pracownicy ochrony, jak i sami piłkarze. Po chwili aktywiści zostali usunięci z boiska, a mecz wznowiono. Jak donoszą dziennikarze "Sky Sport" oraz "Bilda", na koszulkach mężczyzn widniał napis "Zatrzymaj skamieniałe szaleństwo". Tym samym można wnioskować, że byli to aktywiści ekologiczni.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Lothar Matthaeus wskazuje następcę Lewandowskiego. "Ma wszystko"

To nie pierwsza tego typu sytuacja na europejskich boiskach. Do niemal bliźniaczego incydentu doszło w meczu Evertonu z Newcastle w poprzednim sezonie. Wówczas na murawę także wtargnęli aktywiści. Ochrona zareagowała zdecydowanie za późno, a mężczyzna zdążył przypiąć się do jednej z bramek. Następnie przez kilka minut próbowano odpiąć niechcianego gościa.

Ostatecznie incydent z pierwszej połowy spotkania nie wpłynął na rywalizację w meczu Bundesligi. Choć Bayern mocno naciskał na rywali, to Borussi udało się zdobyć pierwszą bramkę. Thuram wyszedł sam na sam z Neuerem, a następnie wyprowadził swój zespół na prowadzenie w 43. minucie. Bawarczycy walczyli zaciekle, by doprowadzić do wyrównania, ale nie pozwalał im na to rewelacyjnie interweniujący Yann Sommer. Łącznie bramkarz Borussi obronił aż 19 strzałów. Jednak w 83. minucie został pokonany przez Leroy'a Sane. Napastnik uderzył technicznie w dolny róg bramki Sommera. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Kahn wywołał burzę swoim zachowaniem. "Brak szacunku". Tłumaczy się Lewandowskim