Lewandowski ma otwarte drzwi do Bundesligi. "Najlepszy napastnik na świecie"

Bayern Monachium zanotował bardzo udany początek sezonu 2022/2023. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna wygrał Superpuchar Niemiec (5:3 z RB Lipsk), a poza tym pokonał 6:1 Eintracht Frankfurt, wygrał 2:0 z Wolfsburgiem i nie dał żadnych szans Vfl Bochum (7:0). Niemieckie media uważają, że Bayern jest dużo lepszy bez Roberta Lewandowskiego, który w lipcu tego roku dołączył do FC Barcelony. "Są jeszcze bardziej nieprzewidywalni w grze pozycyjnej i regularnie zmieniają pozycje. Całkowicie według gustu Nagelsmanna" - czytamy.

Trener rywali Bayernu z chęcią widziałby Lewandowskiego w swoim zespole. "Nie miałbym oporów"

Daniel Farke wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego przed meczem Borussii Moenchengladbach z Bayernem Monachium w czwartej kolejce Bundesligi. Farke nie ukrywał, że jest wielkim fanem polskiego napastnika. - Robert Lewandowski jest dla mnie najlepszym napastnikiem na świecie. Z mojego punktu widzenia lepiej mieć najlepszego napastnika u siebie, niż nie mieć. Tak świetne występy przez długi czas oznaczają wielką jakość - powiedział.

Niemiecki szkoleniowiec przyznał, że z wielką chęcią widziałby Roberta Lewandowskiego w Borussii Moenchengladbach. - Gdyby Robert zadzwonił jutro do Rolanda Virkusa, naszego dyrektora sportowego, i powiedział, że chce do nas przyjść, to ja nie miałbym oporów. To jest jasne. Nie wiem, jak to widzi nasz dyrektor czy zarząd klubu, ale moje zdanie znacie - dodał Farke. Lewandowski zagrał łącznie 21 meczów przeciwko Borussii Moenchengladbach i strzelił jej dziesięć goli, a także zanotował dwie asysty.

Trener najbliższych rywali Bayernu Monachium zdradził, co uważa o dyskusji, według której mistrz Niemiec gra lepiej bez Roberta Lewandowskiego. - Póki co jest zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski. Mówienie, że Bayern jest lepszy po trzech meczach, jest całkowicie błędne. Ta drużyna nigdy nie jest zależna od jednego piłkarza, ma wybitną jakość i wybitnego trenera. No i też Bayern gra wybitnie - skwitował szkoleniowiec Borussii Moenchengladbach.

