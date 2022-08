Decydujący sezon dla gwiazdy Bayernu. Gra o przyszłość

Bayern Monachium zanotował najlepszy start sezonu w historii Bundesligi. Bawarczycy wygrali Superpuchar Niemiec, pokonując 5:3 RB Lipsk. Z kolei w lidze drużyna Juliana Nagelsmanna triumfowała kolejno w starciach z Eintrachtem Frankfurt, VfL Wolfsburg i VfL Bochum. Co więcej, mistrzowie kraju strzelili w tych trzech spotkaniach aż 15 goli, a stracili tylko jednego. Wpływ na sukces zespołu miał także Leroy Sane. Lewy napastnik zdobył dwie bramki - zarówno w starciu z drużyną z Lipska, jak i z Eintrachtem.

Leroy Sane walczy o przyszłość w Bayernie. Decydujący sezon

Choć 26-latek jest związany kontraktem z Bayernem do końca czerwca 2025 roku, to wiele mówi się, że może to być jego ostatni sezon. Niemiec przeszedł do bawarskiego zespołu w lipcu 2020 roku. Wielu kibiców wiązało z tym transferem spore nadzieje. Jednak rzeczywistość okazała się zgoła inna. Bilans Sane to 93 mecze i zaledwie 26 bramek. Portal "Sport Bild" poinformował kilka tygodni temu, że napastnik może mieć problemy z regularną grą w tym sezonie.

Wszystko z powodu ogromnej konkurencji w ataku. Znakomicie w ofensywie spisują się Sadio Mane, Thomas Muller, Serge Gnabry czy Jamal Musiala. To właśnie ci piłkarze są pierwszym wyborem Nagelsmanna. Z kolei Sane wchodzi na murawę najczęściej z ławki rezerwowych. To efekt słabej końcówki poprzedniego sezonu.

Jak donoszą dziennikarze "Sport Bild" tegoroczne rozgrywki zadecydują o przyszłości 26-letniego piłkarza w Monachium. Redakcja podkreśla, że dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić nadal wierzy w umiejętności Niemca i liczy, że ten dokona przełomu i zdobędzie wiele bramek dla zespołu.

Co więcej, Sane ma ograniczone pole manewru i nie może liczyć na zainteresowanie innych klubów. Według informacji przekazanych przez zagranicznych dziennikarzy tego lata nie wpłynęła żadna konkretna oferta za skrzydłowego. Bawarczycy także nie mieli zamiaru sprzedawać zawodnika. Z kolei 26-latek zadeklarował, że zrobi wszystko by pozostać w drużynie mistrza Niemiec.

Sane trafił do Bayernu z Manchesteru City za 60 milionów euro. Skrzydłowy w poprzednim sezonie zdobył 14 bramek i zanotował 15 asyst w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach.