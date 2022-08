Cristiano Ronaldo gotów zejść z pensji. Ale i tak go nie chcą. "Krótka decyzja"

Borussia Dortmund szukała latem napastnika, który zastąpiłby Erlinga Haalanda. Wybór padł na Sebastiana Hallera z Ajaksu Amsterdam, ale Iworyjczyk zachorował na raka jąder i jego piłkarska przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Następcą Hallera będzie Karim Adeyemi (kupiony z RB Salzburg) lub doświadczony Anthony Modeste (pozyskany z Koeln). W międzyczasie w mediach przewijała się kandydatura Cristiano Ronaldo.

Ronaldo w BVB? Już wszystko jasne

O możliwość transferu Ronaldo do Borussii Dortmund został zapytany prezes klubu Hans Joachim Watzke.

- Kocham tego gracza. Bez wątpienia to wspaniały pomysł, aby zobaczyć Cristiano Ronaldo grającego na Signal Iduna Park. W tej chwili nie ma jednak żadnego kontaktu między zaangażowanymi stronami. Powinniśmy więc przestać o tym mówić - stwierdził działacz.

Ale brytyjskie media donosiły, że Ronaldo nadal jest uparty, by odejść z Old Trafford. W środę wieczorem "Sport Bild" potwierdził te informacje. I dodał, że 37-latek jest gotów nawet do obniżenia swojej pensji. Gwiazdorskiej pensji, bo zgarnia rocznie około 25 milionów euro netto rocznie. Ale to nie wystarcza, by trafił do Borussii. I wcale nie chodzi o kasę.

- Działacze Borussii odbyli krótką dyskusję na temat Ronaldo i szybko postanowili, że nie są nim zainteresowani. Ale wcale, nie z powodów finansowych. Mimo ogromnego podziwu dla Ronaldo, władze klubu uważają, że jego ewentualny angaż to spore ryzyko - czytamy w artykule.

"W BVB również była krótka wewnętrzna dyskusja na temat Ronaldo. Jednak szybko przyszło "nie" - i to nie z powodów finansowych. Mimo całego podziwu dla Ronaldo, szefowie uważają, że ryzyko sprowadzenia do Dortmundu takiej światowej gwiazdy jest zdecydowanie zbyt duże."

Ronaldo nie ma pewnej pozycji w United

Za nami trzy kolejki Premier League. Manchester poniósł dwie porażki (z Brighton i z Brentford), ale ostatnio wygrał niespodziewanie z Liverpoolem. W tych trzech meczach Ronaldo spędził na murawie zaledwie 131 minut (na 270 możliwych).