"Po odejściu Lewandowskiego trener Bayernu może wreszcie grać ulubionym 4-2-2-2"

W Bayernie Monachium nikt za Robertem Lewandowskim nie tęskni. Bawarczycy zanotowali najlepszy start sezonu w historii Bundesligi i strzelają jeszcze więcej bramek niż z Polakiem w składzie. Bayern wygrał Superpuchar Niemiec pokonując 5:3 RB Lipsk, a w lidze pokonał kolejno Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg i VfL Bochum. Bayern strzelił w tych trzech spotkaniach aż 15 goli, a stracił tylko jednego. Znakomicie w Bayernie spisuje się na razie Sadio Mane, który zastępuje Lewandowskiego. Senegalczyk strzelił już trzy gole.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Kimmich reaguje na słowa Lewandowskiego. "Ma do tego dobry powód"

Zmiana systemu pomogła Bayernowi. "Teraz strzelają wszyscy"

Legenda Bayernu i zdobywca Złotej Piłki Lothar Matthaeus w swoim felietonie dla "Sky Sport" analizuje, skąd wzięła się tak wybitna forma zespołu po odejściu Lewandowskiego. Jego zdaniem wynika to z faktu, że bez typowej "dziewiątki" Nagelsmann może grać innym ustawieniem. – Ostatnie 10 mistrzostw Bayern zdobył w ustawieniu 4-2-3-1. Wraz z odejściem Lewandowskiego i zakupem Mane, Nagelsmann ma teraz okazję zagrać w swoim ulubionym 4-2-2-2. Teraz nie jeden zawodnik strzela 41 bramek, ale wszyscy strzelają – twierdzi ekspert. Dodaje, że ciekawe kadry mają również rywale Bayernu – Bayer Leverkusen, RB Lipsk i Borusssia Dortmund. Stwierdził jednak, że "wszyscy mają swoje problemy, tylko nie Bayern". Bayer zaczął fatalnie, bo od trzech porażek. RB Lipsk zanotował porażkę i dwa remisy, a Borussia porażkę i dwa zwycięstwa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Ekscytująca walka o mistrzostwo w tym sezonie? Nic z tego! Dlatego, że Lipsk, Dortmund i Leverkusen są kilka punktów za Bayernem po zaledwie trzech meczach? Rzeczywiście. Ale głównym powodem jest sam Bayern – twierdzi Matthaeus.

Lewandowskiego nie ma, a Bayern harcuje. Deklasacja. I debiut Góralskiego

Matthaeus dodaje też, że Nagelsmann musi umiejętnie zarządzać szatnią. W szerokiej kadrze monachijczyków nie wszyscy dostaną tyle minut, ile by chcieli, a to może generować problemy w przyszłości. - Do tego czasu musi mieć nadzieję, że nikt nie zostanie poważnie kontuzjowany – twierdzi Niemiec.

Następny mecz Bayern Monachium rozegra w sobotę. Na Allianz Arena przyjedzie aktualny wicelider, czyli Borussia Moenchengladbach.