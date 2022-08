Kimmich reaguje na słowa Lewandowskiego. "Ma do tego dobry powód"

W trwającym okienku transferowym Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium po ośmiu latach, dołączając do Barcelony za 50 milionów euro. Napastnik od dłuższego czasu naciskał na przejście do hiszpańskiego klubu, twierdząc, że to była ostatnia szansa na wielki transfer.

Lewandowski nie chce grać przeciwko Bayernowi w Lidze Mistrzów. Joshua Kimmich odpowiada

Po przenosinach do Barcelony Robert Lewandowski udzielił wywiadu Sport Bild, w którym wyznał z jaką drużyną nie chce zagrać w Lidze Mistrzów. - Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. Moja prośba na losowanie to żeby nie wylosowali nam Bayernu. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem. Ta przygoda zostanie na zawsze w moim sercu - powiedział napastnik.

"Lewandowski poprowadzi klub do mistrzostwa". Stoiczkow w euforii

Pomocnik Bayernu Monachium Joshua Kimmich odpowiedział Lewandowskiemu w krótki sposób. - Robert nie chce na nas trafić w Lidze Mistrzów? Na pewno ma do tego dobry powód. W naszej drużynie panuje świetna atmosfera. Mamy teraz dużo więcej możliwości do tworzenia akcji, a to dla pomocnika jest bardzo wygodne - powiedział Kimmich w rozmowie z TZ.

W Bayernie Monachium nikt nie tęskni za Lewandowskim, ponieważ mistrz Niemiec w świetny sposób rozpoczął sezon Bundesligi. Po trzech kolejkach ma komplet zwycięstw na koncie i jest liderem tabeli. Na szczególne uznanie zasługuje wysoka wygrana 7:0 nad VFL Bochum w ostatniej kolejce. W następnej serii spotkań podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzą się z Borussią Monchengladbach. Mecz odbędzie się w sobotę 27 sierpnia o 18:30

Robert Lewandowski również nie ma podstaw do narzekania po przejściu do Barcelony. W minionej kolejce dwukrotnie trafiał do siatki, a klub z Katalonii pokonał 4:1 Real Sociedad. Kolejnym rywalem Barcelony będzie Manchester City, z którym zagra w meczu towarzyskim. Spotkanie zaplanowane jest na środę 24 sierpnia o 21:30.

