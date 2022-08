Lewandowskiego nie ma, a Bayern harcuje. Deklasacja. I debiut Góralskiego [WIDEO]

Bayern Monachium już bez Roberta Lewandowskiego w składzie rozpoczął nowy sezon w kapitalnym stylu. Najpierw zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna wygrał 5:3 z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec, a potem ograł w Bundeslidze odpowiednio Eintracht Frankfurt (6:1) oraz VfL Wolfsburg (2:0). Wiele wskazywało na to, że Bayern nie będzie miał większych problemów z VfL Bochum.

Koncert Bayernu Monachium z drużyną Jacka Góralskiego. Trzeci gol Mane w sezonie nieuznany

Od samego początku spotkania Bayern Monachium narzucił swoje warunki i szybko zaczął dochodzić do sytuacji strzeleckich. Już w trzeciej minucie Leroy Sane otworzył wynik, uderzając prawą nogą w okienko bramki Bochum i wykorzystując podanie Kingsleya Comana.

Bayern starał się wykorzystać jedną z pięt achillesowych rywali na początku tego sezonu, czyli problemy przy bronieniu po rzutach rożnych. W 25. minucie Joshua Kimmich wrzucił piłkę w pole karne, Matthijs de Ligt wygrał pozycję z Christianem Gamboą, a potem wykorzystał nieudane wyjście Manuela Riemanna z bramki.

Wspomniany Gamboa był głównym bohaterem przy trzeciej bramce Bayernu Monachium, ponieważ na początku nie wybił dobrze piłki, a potem zagrał ją głową w taki sposób, że podał wprost do Thomasa Muellera, znajdującego się tuż przy bramkarzu Bochum. Ostatecznie Niemiec nie trafił do bramki, ale szybko sytuację wykorzystał Kingsley Coman. Bayern strzelił czwartego gola w 40. minucie za sprawą Sadio Mane, ale VAR zauważył, że Senegalczyk zagrał piłkę ręką, przez co finalnie nie został uznany. Mane mógł się cieszyć z bramki dwie minuty później, wykorzystując podanie Comana.

Bayern Monachium strzelił piątego gola w 60. minucie z rzutu karnego, który bez problemu wykorzystał Sadio Mane. W drugiej połowie Cristian Gamboa znów miał pecha, bo tym razem strzelił bramkę samobójczą. Wynik całego spotkania zamknął Serge Gnabry, wykorzystując podanie Gabriela Vidovicia. W 68. minucie debiut w barwach Vfl Bochum zaliczył Jacek Góralski, wchodząc za Philippa Forstera.

Tak zdecydowana wygrana sprawiła, że Bayern Monachium pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w Bundeslidze i ma dziewięć punktów po trzech meczach z bilansem bramkowym +14. Z kolei Vfl Bochum zajmuje ostatnie miejsce w lidze z zerowym dorobkiem punktowym i ma bilans bramek -9.