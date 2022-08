Bayern Monachium nie zapomniał o Lewandowskim. Złożył życzenia i dał znaczące zdjęcie

Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku. Dzisiaj nie będzie jednak świętował z najbliższymi. Nie pozwala na to terminarz La Liga. O godzinie 22:00 czasu polskiego FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. Piłkarze wyruszyli do San Sebastian w niedzielę przed południem. Przypomnijmy, że Lewandowski wciąż czeka na debiutanckie trafienie w lidze hiszpańskiej. Być może uda mu się to w starciu z Realem Sociedad.

Robert Lewandowski świętuje urodziny. Bayern składa życzenia

Z wiadomych przyczyn Robert Lewandowski spędził czas z najbliższymi dzień wcześniej, czym pochwalił się na swoim Instagramie. O jego urodzinach pamiętali także inni. W komentarzu pod zdjęciem Sławomir Peszko - były kolega z Lecha Poznań, reprezentacji Polski, a prywatnie przyjaciel Roberta Lewandowskiego - życzył mu braku kontuzji i tytułu Króla Strzelców.

Specjalny post w mediach społecznościowych opublikowała też FC Barcelona, a w komentarzach życzenia złożyli kibice. Na profilu Łączy nas piłka pojawiło się z kolei nagranie z najważniejszymi golami Lewandowskiego w narodowych barwach.

Wpis pojawił się też na stronie Bayernu Monachium. "Wszystkiego najlepszego, Lewy!" - napisano w opisie nad zdjęciem 34-latka z pucharem Ligi Mistrzów i medalem w zębach.

Robert Lewandowski sięgnął z Bayernem Monachium po Ligę Mistrzów w 2020 roku. W tamtym sezonie Bawarczycy zdobyli każde możliwe trofeum. Polak miał też najlepszy okres indywidualnie. Za swoje sukcesy otrzymał nagrodę Piłkarza Roku UEFA i FIFA. Wyróżniano go w wielu plebiscytach, tylko nie w Złotej Piłce. Galę odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

Tamten rok był dotychczas jedynym, w którym Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów. Być może w nowym klubie uda mu się powtórzyć ten wyczyn. Aktualny kontrakt z FC Barceloną obowiązuje do 2024 roku.