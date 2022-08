Michał Karbownik znów na boisku, ale nie tam gdzie by chciał

W styczniu 2021 roku Michał Karbownik przeniósł się z Legii Warszawa do Brighton. W angielskim klubie nie mógł liczyć na regularną grę i w zeszłym sezonie został wypożyczony do Olympiakosu. Jego pobyt w greckim klubie nie należał do udanych. Zagrał w zaledwie dziewięciu meczach, notując jedną asystę. Latem tego roku Polak wrócił do Brighton, ale było pewne, że Anglicy ponownie go wypożyczą. Ostatecznie zawodnik trafił do Fortuny Duesseldorf, gdzie gra również Dawid Kownacki.

Niemieckie media były zachwycone faktem, że Michał Karbownik może rozwiązać kluczowy problem trenera Fortuny Duesseldorf, który obserwował Polaka przez ostatni tydzień. Zdaniem dziennikarzy Karbownik jest szczególnie ważny dla Fortuny, mogąc rozwiązać jej problemy na lewej stronie boiska.

Karbownik znowu na lewej obronie

Problem w tym, że samemu Karbownikowi nie do końca to pasuje. Zarówno on, jak i jego agent Mariusz Piekarski mocno przekonywali, że w następnym klubie Karbownik ma grać na środku pomocy. W Fortunie nie ma jednak ku temu zbyt wielu okazji. Kilkanaście dni temu klub pozyskał kolejnego piłkarza na tę pozycję i Karbownikowi będzie jeszcze trudniej wywalczyć sobie miejsce w tym sektorze boiska.

I rzeczywiście – życzenia piłkarza i agenta to jedno, a rzeczywistość drugie. Karbownik w zeszłej kolejce wszedł dopiero w samej końcówce. Zmienił wówczas piłkarza grającego na prawej stronie defensywy. Z kolei w sobotę w spotkaniu z Eintrachtem Brunszwik Karbownik pojawił się w 79. minucie, ale znowu na lewej stronie defensywy. Nie pomógł już swojemu zespołowi. Wszedł przy wyniku 2:2 i takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. To był dopiero drugi występ Karbownika w tym sezonie 2. Bundesligi.

Przypomnijmy, że w tej ekipie występuje również Dawid Kownacki. Rozegrał on pięć spotkań ligowych i jedno w Pucharze Niemiec. Zdobył dwa gole. Fortuna zajmuje piąte miejsce, które nie jest premiowane awansem do Bundesligi.