Nagelsmann reaguje na rewelacje ws. transferu Cristiano Ronaldo

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat odejścia Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Portugalczyk nie jest zadowolony z postawy klubu, który nie awansował do Ligi Mistrzów. Ponadto angielski zespół fatalnie rozpoczął sezon, przegrywając dwa pierwsze mecze (1:2 u siebie z Brightonem i 0:4 na wyjeździe z Brentfordem), co jeszcze bardziej przekonuje napastnika do przeprowadzki.

Niedawno media podały, że Cristiano Ronaldo może trafić do Borussii Dortmund. Niemiecki zespół szuka nowego napastnika po tym jak u Sebastiana Hallera wykryto nowotwór jądra. Co prawda, szybko udało się sprowadzić w jego miejsce Anthony'ego Modeste, ale ściągnięcie Cristiano Ronaldo byłoby dużo większym skokiem jakościowym.

Wielu kibiców z pewnością bardzo ucieszyłyby przenosiny Portugalczyka do Bundesligi, który mógłby podnieść poziom tych rozgrywek. Nieco innego zdania jest trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann. - Nie obchodzi mnie, czy trafi do Dortmundu. To, czy tam przejdzie, czy nie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jest dobrym zawodnikiem, strzelił w swoim życiu wiele bramek. Prawdopodobnie strzeli jeszcze kilka, bez względu na to, w jakiej lidze - powiedział Nagelsmann na konferencji prasowej przed meczem trzeciej kolejki z VFL Bochum.

Bayern Monachium w bardzo dobrym stylu rozpoczął sezon Bundesligi. Po dwóch kolejkach ma komplet zwycięstw i z sześcioma punktami na koncie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale liderująca Borussia Monchengladbach ma jeden mecz rozegrany więcej. W trzeciej serii spotkań rywalem Bayernu będzie VFL Bochum. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 21 sierpnia o 17.30