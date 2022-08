Niemiecki piłkarz wbija szpilkę Lewandowskiemu? Zaskakujący wybór

33-letni Marco Reus to ikona Borussii Dortmund, której jest wychowankiem. Co prawda ofensywny pomocnik swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Borussii Moenchengladbach, ale od lipca 2012 roku gra w żółto-czarnej koszulce. Gdy Reus wracał na Signal Iduna Park, to wielką gwiazdą ówczesnej Borussii był Robert Lewandowski.

Niemiec z Polakiem szybko złapali wspólny kontakt. Mówiło się, że to właśnie Reus jest jednym z najlepszych kumpli Lewandowskiego. No i na boisku ich współpraca wyglądała bardzo dobrze. Ale niezbyt długo, bo latem 2014 roku Lewandowski trafił do Bayernu Monachium. I choć Reus wielokrotnie był przymierzany do Bawarczyków, to jednak do dziś gra dla BVB.

Reus był gościem podcastu platformy marketingowej "OMR", gdzie został poproszony o wymienienie najlepszych piłkarzy, z którymi grał. 49-krotny reprezentant Niemiec wymienił m.in. Jadona Sancho, Erlinga Haalanda czy Ousmana Dembele. Ale Lewandowskiego nie wyróżnił.

Reus zdradził także, że jego najlepszym kolegą z boiska był Mario Goteze, którego poznał w Dortmundzie (dziś Goetze gra w Eintrachcie Frankfurt). - Kiedy wróciłem do Dortmundu, to Mario był niebywałym talentem. Wszyscy o tym wiedzieli. I każdy z kim rozmawiałem, się nim zachwycał- wyznał Reus.

Brak Lewandowskiego to żadna niespodzianka. Dlaczego?

Wystarczy przypomnieć sobie materiał sprzed dwóch lat telewizji "Sport1", która poprosiła Reusa o stworzenie "11 marzeń Borussii Dortmund". Wtedy również pominął Lewandowskiego, choć pamiętał o dwóch innych Polakach.

"11 marzeń Borussii Dortmund" wg. Reusa:

Stefan Klos - Łukasz Piszczek, Julio Cesar, Matthias Sammer, Dede - Nuri Sahin, Michael Zorc - Jakub Błaszczykowski, Tomas Rosicky, Mario Goetze - Stephane Chapuisat.

Sane też ominął Lewadnowskiego

Leroy Sane wziął udział w programie serwisu Goal.com, gdzie miał wymienić topowych piłkarzy w historii Bayernu Monachium. Nie wskazał wśród nich na Roberta Lewandowskiego.

- Najlepszy zawodnik Bayernu w historii? To trudne. Myślę, że mogę mówić tylko o zawodnikach, których widziałem. Ribery, Robben, Manu Neuer - skomentował skrzydłowy.

Ale tu trzeba otworzyć nawias. Kilka dni temu portal tz.de donosił, że Sane nie miał - delikatnie pisząc - najlepszych relacji z RL9.