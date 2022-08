Tyle Barcelona zapłaciła za Lewandowskiego. Prezes Bayernu podał konkretną kwotę

Robert Lewandowski po wielomiesięcznej sadze transferowej dopiął swego i został zawodnikiem FC Barcelony. Kataloński klub długo starał się o Polaka. Do Bayernu Monachium wpływały kolejne oferty, ale żadna z nich nie satysfakcjonowała Bawarczyków. W końcu jednak oba kluby doszły do porozumienia i Lewandowski ma już za sobą pierwszy mecz ligowy w nowych barwach.

Kolejny piłkarz odchodzi z Bayernu. 16 mln euro za 20-latka

Szef Bayernu konkretnie: Dostaliśmy 50 milionów za Lewandowskiego

Ile Barcelona zapłaciła za Roberta Lewandowskiego? Pierwsza oferta opiewała na około 32 miliony euro, co było kwotą stanowczo za niską dla Bayernu. Cena za napastnika rosła, aż według mediów osiągnęła 50 milionów euro. Były to jednak tylko spekulacje medialne. Kluby rzadko ujawniają konkretną kwotę, za ją kupiony bądź sprzedany był piłkarz. W tym wypadku doszło jednak do wyjątku.

Niemiecki "Sky Sports" przeprowadził wywiad z Herbertem Heinerem, szefem rady nadzorczej Bayernu oraz z Karlem-Heinzem Rummenigge, byłym prezesem klubu. Pierwszy z nich zdradził kwotę, jaką Bayern otrzymał za Lewandowskiego. Heiner został zapytany, jak ocenia letnie okno transferowe w kontekście tego, że Bayern sporo wydał na wzmocnienia. - Ze względu na pandemię nie mieliśmy łatwej sytuacji. Brakuje nam od 150 do 200 milionów z ostatnich trzech lat. W ostatnich dziesięcioleciach radziliśmy sobie jednak bardzo dobrze i jesteśmy w doskonałej sytuacji finansowej, dlatego było nas na to stać. Z drugiej strony oczywiście tracimy też wielu zawodników. Chodzi przede wszystkim o Roberta Lewandowskiego, za którego dostaliśmy 50 milionów – powiedział Hainer.

Mamy więc do czynienia z rekordem. Jeszcze nigdy nikt tyle nie zapłacił za polskiego piłkarza. Do tej pory za rekordzistę uważano Krzysztofa Piątka, który w styczniu 2019 roku przeszedł z Genoi do AC Milanu za około 35 milionów euro.

Spory zarobek Bayernu. Wszystko dzięki Salihamidziciowi

Obaj rozmówcy zostali zapytani również o to, czy tęsknią za Polakiem. Hainer odpowiedział krótko. - Jeśli wygrywamy każdy mecz, to nie – stwierdził. Z kolei Rummenigge powiedział: - Tak, tęsknię za nim, pomimo tego, że już go nie ma. W weekend oglądałem mecz Barcelony, aby zobaczyć, jak sobie radzi. Niestety, jeszcze nie w taki sposób, w jaki z pewnością chciał i sobie wyobrażał. To był świetny zawodnik. Strzelał średnio prawie gola na mecz. A trzeba pamiętać, że dzięki Robertowi Lewandowskiemu zdobyliśmy wiele, wiele tytułów: mistrzostwa Niemiec, Ligę Mistrzów, Superpuchary. Czy to rozgrywki międzynarodowe, czy krajowe, Robert w ogromnym stopniu przyczynił się do tego, że mogliśmy w ostatnich latach świętować tak wielkie sukcesy.

Bayern bez Lewandowskiego radzi sobie na razie znakomicie. Wygrał Superpuchar Niemiec, a w Bundeslidze wygrał dwa pierwsze mecze i jest liderem. Lewandowski na razie czeka na swoje pierwsze trafienie w ligowym meczu Barcelony. W spotkaniu z Rayo Vallecano nie udało mu się pokonać bramkarza, a Barcelona tylko zremisowała 0:0. Kolejny mecz rozegra w niedzielę na wyjeździe z Realem Sociedad.

