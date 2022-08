Bayern oddaje kolejnego zawodnika. Kwota za 20-latka robi wrażenie

W Bayernie Monachium trwa mini-rewolucja kadrowa. Zespół mistrza Niemiec opuściło tego lata już jedenastu piłkarzy między innymi Robert Lewandowski, Chris Richards czy też Niklas Sule. Teraz do tego grona dołączył 20-letni Tanguy Nianzou.

Tanguy Nianzou piłkarzem Sevilli. Kolejny zawodnik odszedł z Bayernu Monachium

W środę środkowy obrońca Tanguy Nianzou dołączył do Sevilli. Francuz, posiadający także obywatelstwo Wybrzeża Kości Słoniowej, został kupiony przez Hiszpanów za 16 milionów euro. Umowa 20-latka będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku, jednak Bayern zapewnił sobie w umowie zapis o procencie z przyszłej sprzedaży zawodnika lub możliwości jego odkupu. To oznacza, że Bawarczycy będą mogli skorzystać na tej transakcji nawet za kilka lat w przypadku rozwoju młodego piłkarza.

Tanguy Nianzou wystąpił w ubiegłym sezonie w 22 spotkaniach w barwach Bayernu. Francuz zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. W przeszłości był piłkarzem juniorskich drużyn PSG, z którego trafił do Bawarii.

Rewolucja na środku obrony w Sevilli. Nianzou złapie doświadczenie?

Także w Sevilii trwa mini-rewolucja, ale na środku obrony. Latem klub opuścili dwaj najlepsi obrońcy zespołu, a może i nawet całej ligi - Diego Carlos i Jules Kounde. Do klubu przybył Marcao, a także teraz Nianzou. W hiszpańskiej drużynie jest także Karim Rekik.

Wydaje się, że pozyskany z Bayernu obrońca może mieć spore szanse na grę. Zwłaszcza że Sevilla lubi stawiać na młodych piłkarzy i inwestować w ich rozwój. Dobrym przykładem jest choćby wspomniany Kounde, który przeszedł do FC Barcelony.