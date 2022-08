Salihamidzić odkupił winy. Złoty interes. Bayern może mu bić pokłony

Jeszcze w maju wydawało się, że dni Hasana Salihamidzicia w Bayernie Monachium są policzone. Niemieckie media donosiły o bardzo napiętych relacjach pomiędzy nim a trenerem Julianem Nagelsmannem. Ponadto niezadowolony z pracy Bośniaka miał być także Thomas Mueller. Napastnik otrzymał nowy kontrakt do 2024 roku z podwyżką, ale Salihamidzić zwlekał z rozpoczęciem rozmów, co nie spodobało się Niemcowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Salihamidzić odkupił winy. Świetne okienko transferowe Bayernu Monachium

Zaledwie cztery miesiące później sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Hasan Salihamidzić odkupił winy i bardzo dobrze zainwestował pieniądze na rynku transferowym. Do mistrza Niemiec przenieśli się Sadio Mane, Matthijs De Ligt, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui i Mathys Tel. Bośniak był szczególnie chwalony za transfer Senegalczyka, który ma zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Na tym jednak dobre działania dyrektora sportowego Bayernu się nie kończą. Jak informuje Tomasz Urban z Viaplay, Bayern sporo zarobił także na sprzedaży niechcianych graczy. - Nianzou za 20 mln € do Sevilli z opcją odkupu . Znakomity interes Bayernu. Do tego dwa Richardsy i Roca za ponad 30 mln i paru z głębokich rezerw za ponad dwa. Czyli 55 baniek zarobionych na sprzedaży kompletnie niepotrzebnych piłkarzy. Duży szacun, panie Hasanie - czytamy we wpisie na Twitterze.

Salihamidzić został nagrodzony za dobrą pracę, jaką wykonał na rynku transferowym. Jak donosi "Bild" Bośniak ma podpisać z Bayernem nowy kontrakt. Umowa ma obowiązywać do 2026 roku. Przedłużenie kontraktu ma zostać ostatecznie zatwierdzone 29 sierpnia, kiedy odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej klubu.

Carlitos w Legii. Oficjalnie. "Jest w dużo lepszej formie niż trzy lata temu"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wielu fanów zastanawiało się, jak Bayern będzie sobie radził w lidze bez Roberta Lewandowskiego. Obawy kibiców na ten moment okazują się całkowicie niesłuszne. Mistrz Niemiec w bardzo dobrym stylu rozpoczął sezon Bundesligi. Po dwóch kolejkach ma komplet zwycięstw i z sześcioma punktami na koncie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Na szczególną uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo 6:1 nad Eintrachtem Frankfurt w pierwszej serii spotkań. W trzeciej kolejce rywalem Bayernu będzie VfL Bochum. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 21 sierpnia o 17:30.

Świerczewski kpi z Lecha. "Mistrz Polski nie dał rady amatorskiej drużynie"