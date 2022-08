Rekordowy kontrakt Bayernu. Ćwierć miliarda euro. Oficjalnie

- Współpracujemy już od 2002 roku i przez te lata udało się nam wiele zbudować. Ale najważniejszym aspektem naszej znajomości jest zaufanie. To wspaniałe, że możemy przedłużyć umowę o pięć lat. Jedno jest pewne: nie można mieć silniejszego partnera niż Deutsche Telekom - oświadczył na niedzielnej konferencji prasowej Oliver Kahn, prezes Bayernu.

Jak informuje "Bild", do tej pory Bayern otrzymywał rocznie 45 milionów euro. Od teraz będzie zgarniał o pięć milionów więcej. To oznacza, że do końca 2027 roku Bayern zarobi ćwierć miliarda euro, co ma być rekordową sponsorską umowę w historii Bundesligi.

- Bayern i Deutsche Telekom napisały piękną historię sukcesu w ciągu ostatnich 20 lat. Jesteśmy bardzo dumni z wspólnych osiągnięć, które zdarzyły się po drodze - dodał Michael Hagspihl, jeden z dyrektorów Telekom. Telekom to największe niemieckie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne i zarazem największy operator telekomunikacyjny w Unii Europejskiej.

Bayern dominuje także na boisku

Bayern zdobywał mistrzostwo Niemiec w ostatnich dziesięciu sezonach. I wszystko wskazuje, że w tym sezonie to się nie zmieni. W 1. kolejce zespół Juliana Nagelsmanna podejmował Eintracht Frankfurt. Triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Europy przegrali aż 1:6. Bayern gładko wygrał także w ten weekend, gdy pokonał 2:0 Wolfsburg.

Niemieckie media piszą, że drużyna nawet lepiej funkcjonuje bez... Roberta Lewandowskiego. Oejście Polaka nie tylko poprawiło grę Bayernu, ale i znacząco polepszyło atmosferę w klubie, co odczuwają piłkarze, trener oraz kibice. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie po mocnym artykule z "Zeit Huete".