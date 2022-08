Bayern się nie zatrzymuje. Zwycięstwo dało mu pozycję lidera

W pierwszej kolejce Bayern Monachium zaprezentował się ze świetnej strony i wygrał 6:1 z Eintrachtem Frankfurt. W niedzielę o 17:30 mistrz Niemiec w kolejnej serii spotkań zmierzył się na własnym stadionie z Wolfsburgiem, który tydzień temu zremisował 2:2 z Werderem Brema.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Bayern wygrywa kolejny mecz. Nie dał szans rywalowi

Od początku meczu wyraźną przewagę miała drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna. Bayern kreował wiele sytuacji, a zespół gości kompletnie nie mógł sobie poradzić z atakami rywala. W 21. minucie Sadio Mane trafił do siatki, ale Senegalczyk był na spalonym i po analizie VAR gol został nieuznany. Niedługo później został podyktowany rzut karny dla Bayernu, ale sędzia po ponownym obejrzeniu sytuacji, cofnął decyzję. Gospodarze cały czas napierali i w końcu przyniosło to oczekiwane skutki. W 33. minucie piłkę do bramki skierował Jamal Musiala. Dziesięć minut później Bayern podwyższył prowadzenie. Gola strzelił Thomas Muller po asyście Joshuy Kimmicha.

Demolka w Radomiu. Kabaretowy występ defensywy Lechii Gdańsk [WIDEO]

Na początku drugiej połowy Wolfsburg starał się jak najszybciej odrobić straty. Niedługo po gwizdku sędziego Lukas Nmecha miał doskonałą okazję do zdobycia bramki, ale fatalnie spudłował. Z biegiem czasu gospodarze ponownie zaczęli przejmować inicjatywę i kontrolować grę. Bayern starał się atakować, ale ostatecznie więcej goli w tym spotkaniu już nie padło i mistrz Niemiec pokonał Wolfsburg 2:0. W ekipie gości cały mecz na ławce rezerwowych spędził Jakub Kamiński.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dzięki temu zwycięstwu Bayern awansował na pierwszą pozycję w tabeli. Zdobył tyle samo punktów (6) co druga Borussia Dortmund, ale mistrz Niemiec ma lepszy bilans bramek. Wolfsburg z kolei znajduje się na 15. miejscu z jednym punktem na koncie.

W następnej kolejce Bayern zagra na wyjeździe z VFL Bochum. Spotkanie zaplanowane jest na 21 sierpnia o 17:30. Z kolei rywalem Wolfsburga będzie Schalke. Mecz odbędzie się 20 sierpnia o 15:30.

Fabiański wrócił po kontuzji. Ale bohaterem meczu był bramkarz rywali