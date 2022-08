Hoeness zmienił zdanie w sprawie Lewandowskiego: "Doradziłem władzom"

Uli Hoeness znów zabrał głos w sprawie Roberta Lewandowskiego. Honorowy prezes Bayernu tym razem stwierdził, że to on doradził władzom klubu transfer Polaka. - Teraz jestem zdania, że to było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich - powiedział w rozmowie z niemiecką telewizją Sky.

