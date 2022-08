Niemcy zachwyceni Karbownikiem. "Potrafi grać na wielu pozycjach"

W styczniu 2021 roku Michał Karbownik przeniósł się z Legii Warszawa do Brighton. W angielskim klubie nie mógł liczyć na regularną grę i w zeszłym sezonie został wypożyczony do Olympiakosu. Jego pobyt w greckim klubie nie należał do udanych. Zagrał w zaledwie dziewięciu meczach, notując jedną asystę. Latem tego roku Polak wrócił do Brighton, ale było pewne, że Anglicy ponownie go wypożyczą. Ostatecznie zawodnik trafił do Fortuny Duesseldorf, gdzie gra również Dawid Kownacki.

"Bild": Karbownik musi rozwiązać problem lewej strony!

Niemieckie media są zachwycone faktem, że Michał Karbownik może rozwiązać kluczowy problem trenera Fortuny Duesseldorf, który obserwował Polaka przez ostatni tydzień. - Możliwe jest jego miejsce w wyjściowym składzie. Potrafi grać na wielu pozycjach, a my bardzo dużo testowaliśmy. Michał może szybko się stać bardzo ważnym czynnikiem. Jestem pewien, że szybko będzie miał wpływ na naszą grę, gdy będzie w składzie - powiedział Daniel Thioune, trener Fortuny, cytowany przez "Bilda".

Zdaniem "Bilda", Karbownik jest szczególnie ważny dla Fortuny, mogąc rozwiązać jej problemy na lewej stronie boiska. Ale nawet niemieckie media nie są pewne, gdzie Polak mógłby zagrać: jako lewy obrońca wśród czwórki w defensywie czy jako bardziej ofensywny piłkarz, z trójką obrońców z tyłu? - W mojej głowie dzieją się niesamowite rzeczy. Mam teraz świetny skład, bo wszystkie życzenia zostały spełnione - podkreślił Thioune.

Fortuna Duesseldorf po trzech kolejkach zajmuje szóste miejsce tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem sześciu punktów. W kolejne serii spotkań zagra z SpVgg Greuther Furth. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę o 13:30.