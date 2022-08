Bayern wybrał następcę Lewandowskiego w radzie drużyny

Zobacz wideo Barcelona ma nowego idola. Lewandowski jak król na Camp Nou [KULISY]

Pozycja Roberta Lewandowskiego w hierarchii Bayernu Monachium była niepodważalna - na boisku, jak również poza nim. Kapitan reprezentacji Polski był jednym z pięciu członków rady drużyny mistrza Niemiec, której zadaniem była koordynacja komunikacji pomiędzy władzami klubu, sztabem szkoleniowym i piłkarzami. Po opuszczeniu Alianz Areny przez Lewandowskiego, władze klubu zostały zmuszone do powołania nowego zawodnika w miejsce Polaka.

REKLAMA

Leon Goretzka zastąpił Lewandowskiego w radzie drużyny Bayernu

Jak podaje niemiecki dziennikarz Kerry Hau ze stacji Sport1, to właśnie Leon Goretzka zastąpił Roberta Lewandowskiego w radzie Bayernu Monachium. 27-letni pomocnik stał się czwartym Niemcem w całej grupie. Obecnie w skład rady drużyny Bawarczyków wchodzą: Manuel Neuer, Thomas Mueller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman reprezentujący sprawy francuskojęzycznych piłkarzy Bayernu oraz Leon Goretzka.

Goretzka trafił do Bayernu z Schalke 04 w lipcu 2018 roku na zasadzie wolnego transferu. Do tej pory 27-latek w koszulce "Die Roten" rozegrał 139 spotkań, w których zdobył 28 bramek i zaliczył 29 asyst. We wrześniu 2021 roku Leon Goretzka był bliski opuszczenia zespołu z Monachium, jednak ostatecznie piłkarz przedłużył kontrakt do czerwca 2026 roku.

Kilka sekund ciszy i wybuch euforii. Przełom Wisły Kraków?

Niko Kovac reaktywował radę drużyny Bayernu w 2019 roku

Ciekawostką jest, że rada drużyny w Bayernie nie funkcjonowała od 2017 roku, kiedy to Philipp Lahm zakończył karierę. Ówczesną grupę tworzyli wtedy Manuel Neuer, Thomas Müller, Franck Ribery i Arjen Robben i wspomniany Lahm. Niko Kovac - trener Bawarczyków w latach 2018-19 reaktywował tę instytucje, którą w 2019 roku tworzyli: Lewandowski, Neuer, Muller, Alaba, Kimmich oraz Thiago Alcantara.