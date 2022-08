Krzysztof Piątek może zagrać w europejskich pucharach. Transferowy plan B

Niemal pewne jest, że Krzysztof Piątek jeszcze w tym okienku transferowym zmieni klub. Polak nie zagrał w żadnym z dwóch meczów Herthy Berlin w obecnym sezonie, co najlepiej pokazuje jego sytuację w stolicy w Niemiec. O ile w spotkaniu pucharu kraju z Eintrachtem Brunszwik Piątek był chociaż na ławce rezerwowych, o tyle w pierwszej kolejce Bundesligi nie znalazł się w kadrze na mecz z Unionem Berlin.

REKLAMA

Zobacz wideo https://www.takvim.com.tr/spor/2022/08/10/maxi-gomezi-bitirmeye-calisan-yonetimden-flas-bir-hamle-daha-geldi/4

27-letni napastnik w ciągu ostatni tygodni przymierzany był do wielu klubów, a teraz tureckie media poinformowały o kolejnym. Portal Takvim.com.tr podał, że Piątek może trafić do aktualnego wicemistrza kraju - Fenerbahce.

Piłkarze zawieszeni za zjedzenie baklawy. Prezydent uznał to za zdradę

Klub poszukuje wzmocnień w ataku. Priorytetem Turków jest zawodnik Valencii - Maxi Gomez - ale negocjacje ws. transferu stanęły w miejscu. Chociaż Fenerbahce porozumiało się z piłkarzem ws. kontraktu, to hiszpański klub nie jest przekonany co do sprzedaży Gomeza.

Fenerbahce chce Piątka?

W obliczu trudności przy tej transakcji planem B Turków miał się stać właśnie Piątek. Wspomniany portal poinformował, że przedstawiciele klubu mieli już kontaktować się z agentem zawodnika. Bardzo możliwe, że Fenerbahce będzie chciało wypożyczyć 27-latka z opcją wykupienia go po zakończeniu sezonu.

Piątek zawodnikiem Herthy jest od stycznia 2020 roku, kiedy niemiecki klub zapłacił za niego aż 27 mln euro, sprowadzając go z Milanu. Polak w Niemczech jednak nie zachwyca i w 56 występach zdobył tylko 13 bramek.

Gol sezonu już w 2. kolejce? We Francji wyjaśnione. Stadiony świata [WIDEO]

Rundę wiosenną poprzedniego sezonu Piątek spędził na wypożyczeniu we Fiorentine. W 18 meczach strzelił sześć goli. Fenerbahce byłoby klubem, który pozwoliłby zawodnikowi na powrót do europejskich pucharów. Turcy są o krok od awansu do IV rundy eliminacji Ligi Europy, co na pewno oznacza grę minimum w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Jeszcze niedawno Fenerbahce marzyło o awansie do Ligi Mistrzów, ale zespół przegrał dwumecz II rundy eliminacji z Dynamem Kijów.