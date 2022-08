Puchacz walczy o miejsce w składzie Unionu. Ta asysta mu pomoże? [WIDEO]

Tymoteusz Puchacz był wyróżniającym się zawodnikiem Lecha Poznań i rok temu trafił do Unionu Berlin za 3,5 miliona euro. Przeskok z Ekstraklasy do Bundesligi okazał się zbyt duży. I to zdecydowanie za duży. Polak nie rozegrał w Bundeslidze ani minuty. Szanse otrzymywał tylko w Lidze Konferencji UEFA, więc zimą udał się na wypożyczenie do Turcji, gdzie z Trabzonsporem zdobył mistrzostwo. Latem wrócił do Berlina.

I choć większość kibiców myślała, że skrzydłowy uda się na kolejne wypożyczenie, to on jednak pozostał w Unionie.

"Puchacz uznał, że chce powalczyć o swój los w Unionie. Przeanalizował to, dlaczego nie wyszło mu przy pierwszym podejściu. Wiele osób z jego otoczenia zwracało uwagę na deficyty w defensywie. Przede wszystkim zdarzały mu się momenty "wyłączenia". Brakowało mu koncentracji przy odbudowaniu ustawienia, miewał takie momenty zarówno w meczach, jak i na treningach czy w grach sparingowych. Do tego okresu przygotowawczego podszedł z mocnym postanowieniem poprawy: wyciskać maksimum z każdego treningu. Każdą jednostkę treningową chciał traktować tak, jakby ta decydowała o jego być albo nie być w Unionie" - pisał portal "Weszło".

Puchacz z asystą

W 1. kolejce Bundesligi Union wygrał derby Belina z Herthą 3:1, ale Polaka zabrakło w składzie meczowym. Piłkarze Unionu, którzy nie zagrali w weekend, wystąpili we wtorkowym sparingu z Hannoverem. No i zremisowali 1:1, a asystę przy golu zaliczył właśnie Puchacz.



W ostatnich minutach spotkania Polak strzelił w słupek, a po chwili piłka do niego wróciła. Ale jak już wróciła, to zdecydował się na dośrodkowanie, które głową wykończył Kevin Behrens. Wcześniej gola strzelił Nicolo Tresoldi.

Kibicom Puchacza pozostaje liczyć, że ten dostanie szanse w 2. kolejce, gdy Union 14 sierpnia zmierzy się z Mainz.

Puchacz ma na koncie 12 meczów w reprezentacji Polski. Był jednym z pupilków Paulo Sousy. Czesław Michniewicz nie ma do niego aż takiego dużego przekonania, co Portugalczyk.