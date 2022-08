Kovac ma zastrzeżenia do Kamińskiego i polskiego szkolenia. "Złe nawyki z Polski"

Jakub Kamiński zaprezentował się z bardzo dobrej strony w trakcie okresu przygotowawczego Wolfsburgu do nowego sezonu i zdążył zadebiutować już w Bundeslidze. Początki 20-latka w Niemczech nie są tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Kilka zastrzeżeń ma do niego trener Niko Kovac. Chorwat skrytykował m.in. polskie szkolenie. - Nie chcę dopuścić, by Kamiński wracał do złych nawyków, które przyswoił sobie w Polsce - stwierdził w rozmowie z Viaplay.

