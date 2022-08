Szokujące doniesienia "Bilda". 76 stron oskarżeń piłkarza Borussii Dortmund

Nico Schulz stanowi problem dla Borussii Dortmund na wielu płaszczyznach. Transfer niemieckiego defensora okazał się niewypałem, a co więcej zarabia on całkiem sporo i nie chce opuścić klubu. Obecny trener BVB Edin Terzić zagroził piłkarzowi, że jeżeli ten nie znajdzie nowej drużyny, to kolejny sezon spędzi na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Mistrz olimpijski wrobiony? "Popełniono na nim sportowe morderstwo". Sprawa z "Archiwum X"

76 stron oskarżeń. Nico Schulz znęcał się nad partnerką?

Z całą pewnością nie jest to jednak największy problem zawodnika. Jak informuje bowiem "Bild", w niemieckiej prokuraturze toczy się wobec niego postępowanie dotyczące znęcania się nad jego byłą partnerką, gdy ta była w ciąży. Niemiecki dziennik dodaje, że opis przedstawionych przez prawnika kobiety opisów wydarzeń i oskarżeń liczy aż 76 stron.

Są w nim zawarte również liczne rozmowy za pośrednictwem internetowych komunikatorów oraz wiadomości e-mail, w których Schulz przyznaje się do stosowania przemocy oraz próbuje za to przeprosić. Sprawa jest bardzo poważna, bowiem jak już wcześniej wspomniano, jego partnerka była wówczas w ciąży, a zachowanie Schulza zagrażało także ich dziecku. Na ok. dwa tygodnie przed narodzinami córki Schulz miał "rzekomo kopnąć swoją partnerkę w brzuch, a następnie rzucić o ziemie i nadal kopać". Gdy jego partnerka napisała do niego o bólach brzucha, Schulz odpisał: "przepraszam".

W zarzutach opisano również inne akty przemocy, w tym m.in. uderzanie głową kobiety o lustro czy podduszanie. Schulz na wiele wiadomości reagował próbując przepraszać swoją partnerkę, w tym przez swoje zdjęcia ze smutną miną, jednak czasem był także w nich agresywny.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kibic rozpoczął zbiórkę na transfer Cristiano Ronaldo. "Pomóż spełnić marzenie"

Schulz próbował również wywrzeć presję na byłej partnerce, aby ta usunęła obciążające go wiadomości. To stanowi kolejny zarzut wobec piłkarza, a prokuratura będzie również brała pod uwagę fakt, czy jego działania mogły być próbą, bądź doprowadzić do poronienia. - W zeszłym tygodniu przeszukaliśmy dom oskarżonego i zabezpieczyliśmy dowody. Postępowanie trwa - odpowiedział rzecznik prokuratury Henner Kruse, w rozmowie z "Bildem".

29-latek ostatni raz na ławce rezerwowych znalazł się podczas spotkania ostatniej kolejki poprzedniego sezonu. Od tego czasu nie grał ani w meczach towarzyskich, ani starciach o stawkę.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.