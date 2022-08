Kibic rozpoczął zbiórkę na transfer Cristiano Ronaldo. "Pomóż spełnić marzenie"

Przyszłość reprezentanta Portugalii w Manchesterze United nadal jest bardzo niejasna. Cristiano Ronaldo nie brał bowiem udziału w okresie przygotowawczym i dodatkowo podpadł nowemu trenerowi "Czerwonych Diabłów" Erikowi ten Hagowi, gdy nie poczekał do końca meczu towarzyskiego z Rayo Vallecano (1:1) i po opuszczeniu boiska w przerwie spotkania... opuścił on także stadion. Szkoleniowiec Manchesteru miał ukarać zawodnika, jednak finalnie przyznał, że Ronaldo będzie brany pod uwagę w jego planie.

Zaskakujący transfer Cristiano Ronaldo możliwy? Kibic rozpoczął zbiórkę

Deklaracja Holendra nie spowodowała jednak, że temat możliwego transferu Ronaldo, o którym mówiło się już także przed wcześniej wspomnianym zamieszaniem, został zapomniany. O sprowadzeniu gwiazdora marzą kibice Borussii Dortmund, a jeden z nich zdecydował się nawet założyć zbiórkę na ten cel.

Wszystko spowodowane jest natomiast niedyspozycją nowego nabytku BVB Sebastiena Hallera. U napastnika wykryto bowiem guza jąder, który wyklucza go z treningów przez najbliższe miesiące. Działacze niemieckiego klubu rozpoczęli zatem proces szukania jego zastępcy i w mediach przewinęło się nawet nazwisko Arkadiusza Milika. Kibice oczekują za to o wiele głośniejszego transferu.

- Diagnoza Sebastiena Hallera zmusza Borussię Dortmund do poszukiwań wzmocnienia w ataku. Ze względu na sytuację w Manchesterze United pojawiła się wyjątkowa okazja, aby do Bundesligi sprowadzić pięciokrotnego triumfatora "Złotej Piłki". Pomóż nam spełnić to marzenie, abyśmy mogli co tydzień oglądać Cristiano Ronaldo w Bundeslidze. Sprawmy, aby była ona atrakcyjna, a walka o mistrzostwo ekscytująca. CR7 do BVB - napisał organizator zbiórki. Jako cel ustanowiono 40 milionów euro, a obecnie 61 kibiców wpłaciło łącznie nieco powyżej 12 tysięcy euro.

Borussia Dortmund wygrała co prawda swój pierwszy mecz w tym sezonie Bundesligi z Bayerem Leverkusen 1:0, to walka o detronizację Bayernu Monachium będzie bardzo trudna. Tym bardziej w obliczu nieobecności Hallera, działacze ekipy z Zagłębia Ruhry muszą dokonać wzmocnień.

