Najnowsze wieści ws. Jacka Góralskiego. Jego nowy klub informuje

Jacek Góralski odszedł z Kajratu Ałmaty i postanowił dołączyć do Vfl Bochum, klubu występującego w Bundeslidze. Temat tego transferu pojawiał się w mediach przez kilka tygodni, ale ostatecznie został sfinalizowany i polski pomocnik podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Góralski nie pojawił się na zgrupowaniu nowego klubu we Włoszech z powodu operacji oka. W końcu pojawiły się dobre informacje ws. zdrowia Góralskiego.

Dobre wieści ws. Jacka Góralskiego. Pomocnik ma za sobą pierwszy trening po operacji

Vfl Bochum poinformował w środę 3 sierpnia, że Jacek Góralski odbył pierwsze ćwiczenia z piłką na boisku treningowym po operacji oka. "Bardzo się cieszymy. Powrót do gry trochę potrwa, ale jesteśmy na dobrej drodze" - napisał klub na Twitterze. Więcej szczegółowych informacji podał trener Thomas Reis. - Nie chcemy się spieszyć i ryzykować. Będziemy obserwować, jak oko reaguje po operacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Jacek dołączy do treningów z zespołem w przyszłym tygodniu - mówił szkoleniowiec Bochum, cytowany przez "Bilda".

To oznacza, że Jacek Góralski nie będzie brany pod uwagę na mecz z Mainz, który odbędzie się w sobotę 6 sierpnia o godzinie 15:30. Na ten moment nie wiadomo, kiedy reprezentant Polski będzie mógł już grać w Bundeslidze. Bochum będzie jednak na niego spokojnie czekać, bo potrzebuje solidnych graczy w środku pola, żeby utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. W poprzednim sezonie klub z Zagłębia Ruhry zajął 13. miejsce z 42 punktami i miał dziewięć punktów przewagi nad miejscem barażowym.

Jacek Góralski występował wcześniej w Kajracie Ałmaty w latach 2020-2022. Polski pomocnik zagrał łącznie w 37 spotkaniach, ale nie zdobył żadnej bramki. Mimo to Kajrat z Góralskim w składzie zdobył mistrzostwo Kazachstanu (2019/2020) oraz krajowy puchar (2021)