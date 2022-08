Bayern opublikował ostatnie zdjęcie Lewandowskiego. Osiem lat i koniec

Osiem tytułów mistrzowskich, trzy puchary, pięć superpucharów Niemiec, puchar za Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata i jeszcze kilka indywidualnych nagród, w tym m.in. Złoty But. Łącznie 19 trofeów. To imponujący dorobek Roberta Lewandowskiego z Bayernu, z którym polski napastnik postanowił się sfotografować.

Lewandowski zdjęcie z trofeami zamieścił w swoich mediach społecznościowych, ale zrobił to także Bayern. "Dziękujemy za ostatnie 8 lat! I wszystkiego najlepszego na przyszłość, Lewy! - napisał monachijski klub na Twitterze.

Lewandowski wjechał do siedziby Bayernu

Lewandowski przyleciał do Monachium, by jeszcze raz spotkać się z kolegami i pracownikami Bayernu. - Spędziłem tutaj świetny czas. Wrócę jeszcze, aby porządnie się pożegnać. Teraz nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się do tego przygotować. Wszystko działo się zbyt szybko - deklarował Lewandowski tuż przed transferem do FC Barcelony.

We wtorek Lewandowski pojawił się na Saebener Strasse, gdzie mieści się ośrodek treningowy Bayernu. W poniedziałek odwiedził również stadion Bayernu, Allianz Arenę. "Robert Lewandowski wrócił do Monachium na pożegnalną wizytę. Osobiście pożegnał się z dyrektorem generalnym Oliverem Kahnem, dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem, jego wieloletnimi kolegami z drużyny, a także Julianem Nagelsmannem i sztabem trenerskim" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Kahn i Salihamidzić pożegnali Lewandowskiego. "Po raz ostatni"

"To obrazek, który teraz chce powtórzyć w Barcelonie"

Przyjazd Lewandowskiego do Monachium relacjonują również hiszpańskie media. "To obrazek, który teraz chce powtórzyć w Barcelonie" - czytamy w "Mundo Deportivo", które opublikowało zdjęcie Lewandowskiego i jego trofeów, które przez osiem lat zdobył w Bayernie. Kataloński dziennik także przypomniał, że Lewandowski oprócz nagród zostawił w kasie monachijskiego klubu 45 mln euro plus dodatkowe pięć w przyszłych bonusach, bo tyle wyniósł jego transfer do Barcelony.

Wypad najlepszego obcokrajowca w historii Bundesligi do Monachium nie potrwa długo, bo w środę Lewandowski ma stawić się już na treningu Barcelony. W piątek jest zaplanowana jego oficjalna prezentacja na Camp Nou.