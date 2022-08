Kahn i Salihamidzić pożegnali Lewandowskiego takimi słowami. "Po raz ostatni"

Po powrocie z amerykańskiego tournée Robert Lewandowski wrócił do Barcelony, by po chwili znów wsiąść w samolot i udać się do Monachium. Kapitan reprezentacji Polski chciał uporządkować kilka spraw osobistych, ale przede wszystkich chciał również pożegnać się z kolegami i pracownikami Bayernu, gdzie spędził ostatnie osiem lat.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nuevo tridente". Barcelona buduje magiczne trio w ataku. Lewandowski na szpicy [Sport.pl LIVE]

Kibice Bayernu do Lewandowskiego: Hala Madrid [WIDEO]

- Spędziłem w Bayernie świetny czas. Wrócę jeszcze, aby porządnie pożegnać się ze wszystkimi pracownikami klubu. Teraz nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się do tego przygotować. Wszystko działo się zbyt szybko - deklarował Lewandowski tuż przed transferem do FC Barcelony.

Lewandowski pożegnał się z włodarzami Bayernu. "Rozmawialiśmy o wszystkim"

We wtorek Lewandowski pojawił się na Saebener Strasse, gdzie mieści się ośrodek treningowy Bayernu. W poniedziałek odwiedził również stadion Bayernu, Allianz Arenę. "Robert Lewandowski wrócił do Monachium na pożegnalną wizytę. Osobiście pożegnał się z dyrektorem generalnym Oliverem Kahnem, dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem, jego wieloletnimi kolegami z drużyny, a także Julianem Nagelsmannem i sztabem trenerskim" – czytamy na oficjalnym portalu klubu.

- Miło ze strony Roberta, że przyszedł do mojego biura po raz ostatni. Rozmawialiśmy o wszystkim, rozstaliśmy się w dobrych stosunkach i pozostaniemy w kontakcie w przyszłości. Robert i Bayern byli i są szczególną historią sukcesu. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w Barcelonie – powiedział Oliver Kahn.

- Robert przyszedł do mojego biura, aby się pożegnać i rozmawialiśmy przez kolejne 15 minut. Rozmawialiśmy o wszystkim i wszystko sobie wyjaśniliśmy. Robert osiągnął wspaniałe rzeczy dla Bayernu i to powinno być zapamiętane. Wie też, za ile musi podziękować Bayernowi. Życzyliśmy mu wszystkiego najlepszego w jego nowym wyzwaniu – dodał Hasan Salihamidzić.

Przyjazd Lewandowskiego wiąże się również z uporządkowaniem spraw związanych z luksusową willą w centrum Monachium, której piłkarz jest właścicielem. Wypad najlepszego obcokrajowca w historii Bundesligi do Bawarii nie potrwa długo, bo na piątek 5 sierpnia Barcelona zaplanowała jego oficjalną prezentację na stadionie Camp Nou.