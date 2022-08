Lewandowski wraca do Monachium. Chciał wyjątkowe zdjęcie

Robert Lewandowski jest oficjalnie piłkarzem Barcelony od 19 lipca. Wtedy polski napastnik został kupiony z Bayernu Monachium za 50 milionów euro, na co składa się 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów. Lewandowski zagrał w trzech meczach klubu z Katalonii podczas przedsezonowego tournee w Stanach Zjednoczonych, ale nie zdobył pierwszej bramki w nowych barwach. Barcelona wróciła już do Hiszpanii, a Robert Lewandowski skorzystał z kilku dni wolnego, żeby finalnie dopiąć rozdział pod nazwą "Monachium".

Media: Robert Lewandowski wraca do Monachium. Ponowne rozmowy z Kahnem i Salihamidziciem

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że Robert Lewandowski wrócił do Monachium w niedzielne popołudnie. Polski napastnik chce wykorzystać wolny czas między przygotowaniami na to, żeby pożegnać się z byłymi kolegami i całym sztabem szkoleniowym Bayernu Monachium. Lewandowski zjawił się też na Allianz Arenie, gdzie zrobił sobie zdjęcia ze wszystkimi trofeami, które zdobył od 2014 do 2022 roku w Monachium - m.in. osiem pater mistrzowskich, pięć Superpucharów Niemiec czy puchar Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski ma zamiar spotkać się także z władzami Bayernu Monachium, aby jeszcze raz porozmawiać o całej sytuacji związanej z jego transferem do FC Barcelony. Polski napastnik zarzucał władzom w rozmowie z ESPN, że "niektórzy ludzie nie mówili mu prawdy i pojawiało się wiele g***a". Jak na to wówczas reagował Hasan Salihamidzić? - Ojciec nauczył mnie, że kiedy wychodzisz, nigdy nie zamykasz drzwi tyłkiem. Lewandowski jest na najlepszej drodze, by właśnie to zrobić - twierdził dyrektor sportowy.

Robert Lewandowski występował w Bayernie Monachium w latach 2014-2022 i zdobył 344 bramki w 375 oficjalnych występach. Polski napastnik zostawał królem strzelców Bundesligi w siedmiu sezonach, w tym w rozgrywkach 2020/2021, gdzie pobił rekord Gerda Muellera i strzelił aż 41 goli.