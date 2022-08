Oliver Kahn bezczelny do Lewandowskiego. "Oszaleli w Monachium" [Sport.pl LIVE]

- Ten gość, Oliver Kahn, zrobił to na balkonie tego ratusza, do kamery, nagrali go. I to jest arogancja - mówi Roman Kołtoń w programie Sport.pl LIVE o zachowaniu prezesa Bayernu Monachium w stosunku do Roberta Lewandowskiego. Kołtoń uważa, że jego słowa ostatecznie zakończyły związek Bayernu z Lewandowskim. Zobacz fragment programu poniżej.

