Ostre słowa Lewandowskiego. Nagelsmann już czeka na Polaka. "We wtorek"

Robert Lewandowski pomimo wielu problemów finalnie trafił do FC Barcelony. Proces negocjacji pomiędzy Bayernem Monachium a reprezentantem Polski i później hiszpańskim klubem nie należał jednak do najłatwiejszych. Przez długi czas jego były pracodawca stał na stanowisku, że atakujący musi dopełnić kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Barcelona pozbywa się napastnika. Kontrakt rozwiązany

Julian Naglesmann odpowiedział na zarzuty Roberta Lewandowskiego. "Muszę z nim o tym porozmawiać"

Jak przyznał niedawno sam Lewandowski, największym problemem w jego rozmowach z Bayernem był brak szczerości ze strony Bawarczyków. - Niektórzy ludzie nie mówili mi prawdy, mówili coś zupełnie innego, niż miało miejsce w rzeczywistości. A podkreślam, dla mnie zawsze na pierwszym miejscu stała szczerość. Być może dla kilku osób to właśnie owa szczerość stanowiła problem. W końcu zorientowałem się, że nie ma jej wobec mojej osoby. I wtedy poczułem, że to dobry moment, aby odejść z Bayernu i dołączyć do drużyny Barcelony - stwierdził Polak. - Zostało powiedziane wiele g***a na mój temat - dodał.

Słowa Lewandowskiego odbiły się rzecz jasna szerokim echem w niemieckich mediach. Wielu kibiców Bayernu zarzucało reprezentantowi Polski, że traci on w ten sposób budowany latami szacunek. W nieco bardziej pojednawczym tonie do sprawy odniósł się jednak trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann.

- Nie wiem... spotkam się z nim we wtorek i zapytam się go o tę kwestię. Nie byłem obecny podczas negocjacji i nie wiem do końca, co podczas nich mogło zajść. Był to wywiad w języku angielskim, którego wydźwięk jest często inny niż w jego ojczystym języku. Zakładam, że jego oświadczenie nie było aż tak dosadne - skomentował słowa polskiego piłkarza Nagelsmann.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pięć sytuacji i nic. Lewandowski wciąż bez gola, ale Barcelona wygrała [WIDEO]

Zupełnie inaczej do słów Lewandowskiego podszedł wcześniej dyrektor sportowy Bayernu Monachium Hasan Salihamidzić, który po raz kolejny skłaniał się ku krytyce reprezentanta Polski: - W ogóle nie mogę tego pojąć. Ojciec nauczył mnie, że kiedy wychodzisz, nigdy nie zamykasz drzwi tyłkiem. Lewandowski jest na najlepszej drodze, by właśnie to zrobić - odparł.

Sprawa transferu Lewandowskiego do FC Barcelony zapewne jeszcze często będzie podnoszona przez hiszpańskie i niemieckie media. Pomijając jednak słowne docinki, Bayern Monachium zdał pierwszy poważniejszy test - bez Roberta Lewandowskiego w składzie - i pokonał RB Lipsk w Superpucharze Niemiec 5:3.