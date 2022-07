Edin Terzić komentuje dramat Halllera. "Brutalnie nas to dotknęło"

Borussia Dortmund poinformowała, że Sebastien Haller nie będzie grał co najmniej przez kilka miesięcy. Czeka go chemioterapia. - Ta wiadomość brutalnie nas dotknęła. Będziemy grać dla niego - komentuje sytuację Edin Terzić i podkreśla, że to bardzo trudne dla całego zespołu.

