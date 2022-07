Bayern nie płacze po Lewandowskim. "Wszyscy są zadowoleni z jego odejścia"

Saga transferowa związana z Robertem Lewandowskim trwała od kilku tygodni, ale finalnie wszystko zostało dopięte w połowie lipca. Polski napastnik opuścił Bayern Monachium za 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. - Nie, to, że chciałem opuścić Bayern nie miało związku z Erlingiem Haalandem. Jestem poważnym facetem - nawet jeśli coś nie jest dla mnie dobre, to chce znać o tym prawdę - mówił Lewandowski w rozmowie z ESPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice na dachach magazynów i domów, Boniek na balkoniku. Tak Widzew wstawał po upadku

"W Bayernie cieszą się z odejścia Lewandowskiego". Effenberg jest tego pewny

Stefan Effenberg rozmawiał z portalem t-online.de przed rozpoczęciem nowego sezonu Bundesligi. Uznany niemiecki pomocnik stwierdził, że transfer Roberta Lewandowskiego od samego początku był oczywisty. - To była tylko gra w pokera. Po zachowaniu Lewandowskiego i jego wypowiedziach wszystko było jasne. Kwestią czasu było uzgodnienie ostatnich 5-10 mln euro. Jeśli zawodnik chce odejść za wszelką cenę, to trzeba mu na to pozwolić. Oczywiście, wraz z nim zniknęła gwarancja 40-50 bramek w sezonie - powiedział.

Były zawodnik Bayernu Monachium podzielił się swoją refleksją i przyznał, że słynne "Basta" od Olivera Kahna też było częścią gry i negocjacji. - To był sygnał dla Barcelony, że jeśli nie spełnią wymagań, to nic z tego nie będzie. Bayern zrobił wszystko tak, jak należy. Ale też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Lewandowski pod koniec sezonu nieco podupadł. Robert ma tu status legendy i osiągnął niesamowite rzeczy. Z perspektywy czasu to zachowanie jednak pozostawi niesmak. Ale wszyscy są zadowoleni z jego odejścia - dodał.

53-letni Effenberg jest pewny tego, że Robert Lewandowski sprawdzi się w FC Barcelonie, ale też uważa, że Bayern Monachium dokonał dobrych transferów w letnim oknie i Bundesliga nie straciła wiele po odejściu Haalanda i Lewandowskiego. - Nie widzę wielkiej straty, nie przypinajmy atrakcyjności ligi do tylko dwóch piłkarzy. Są Christopher Nkunku i Moussa Diaby, poza tym dołączył Sadio Mane i Matthijs de Ligt. Wielkim zwycięzcą tego okna transferowego jest Hasan Salihamidzić - skwitował.