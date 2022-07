Bayern Monachium zadał poważny cios Borussii Dortmund. Hit transferowy

Półtora miesiąca temu jeden z klubowych współpracowników dyrektora sportowego Bayernu Monachium Hasana Salihamidzicia i dyrektora technicznego Marco Neppe, Francuz Laurent Busser, niespodziewanie wzmocnił dział skautingu Borussii Dortmund. Był to duży cios dla mistrzów Niemiec, gdyż Busser, ówczesny szef skautingu Bayernu, był znany ze swojej znakomitej znajomości rynku francuskiego czy belgijskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Bayern zrewanżował się Borussii. Szef skautów BVB przenosi się do Monachium

Jak się jednak okazuje, Bayernowi Monachium udało się dokonać swoistego rewanżu na swoim największym ligowym rywalu. Jak już oficjalnie potwierdzono, od 1 września nowym szefem skautów mistrza Niemiec będzie Markus Pilawa, który do środy pełnił identyczną funkcję w Borussii. Do środy, gdyż gdy tylko wyciekła informacja o tym, że Pilawa zamierza przenieść się do Monachium, Borussia natychmiastowo go zwolniła.

Co ciekawe, o odejściu Pilawy mówiło się jeszcze przy okazji przenosin Bussera do Dortmundu. Wtedy jednak miał on spore szanse na zostanie dyrektorem sportowym VfL Bochum, co nie zmuszałoby go nawet do przeprowadzenia się, gdyż Bochum od Dortmundu dzieli zaledwie 20 kilometrów.

Oficjalnie: Bayern pozyskał nowego napastnika. Ma być następcą Lewandowskiego

45-letni Pilawa, Niemiec z polskimi korzeniami, objął funkcję szefa skautów Borussii Dortmund w 2017 roku, po tym jak jego poprzednik Sven Mislintat (później Arsenal, obecnie VfB Stuttgart) popadł w konflikt z ówczesnym trenerem Borussii Thomasem Tuchelem.

To właśnie dzięki jego raportom do Dortmundu trafiły późniejsze gwiazdy zespołu, takie jak Erling Haaland, Judd Bellingham, Giovanni Reyna czy Achraf Hakimi. Teraz podobne transfery ma pomóc przeprowadzać Bayernowi Monachium, podczas gdy w BVB w roli szefa skautów najpewniej zastąpi go wspomniany wcześniej Busser, co oznacza, że latem na linii Monachium - Dortmund dojdzie do nieoczekiwanej zmiany miejsc. A kto z niej wyjdzie zwycięsko? O tym będziemy się przekonywać w najbliższych latach.