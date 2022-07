Media: Nowe szczegóły pożegnania Lewandowskiego w Bayernie. Polak podpadł kolegom

Po wielu tygodniach negocjacji Robert Lewandowski finalnie trafił do FC Barcelony. Kwestia kulis tego wydarzenia nadal elektryzuje niemieckie media. Jak twierdzi portal tz.de, reprezentant Polski miał nie być lubianą postacią w szatni Bayernu Monachium w swoich ostatnich tygodniach gry dla Bawarczyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Hiszpański dziennikarz drwi z Lewandowskiego. "Zaczął już triumfować"

Media: Piłkarze Bayernu byli zmęczeni zachowaniem Lewandowskiego

Dziennikarze portalu twierdzą, że reszta zespołu była już zmęczona "kaprysami Lewandowskiego", a niektórzy gracze postrzegali go jako bardzo samolubnego. Najbardziej narzekać miał na to natomiast Leroy Sane: - Był jednym z zawodników, którzy w drugiej połowie sezonu denerwowali się coraz bardziej samolubnym zachowaniem Polaka i nie byli już z nim dobrze zgrani na boisku - rozpisywały się wówczas niemieckie media.

Według źródeł tz.de, opinia Sane nie była jednak odosobniona. Niektórzy gracze - w tym były skrzydłowy Manchesteru City - czuli po prostu irytację zachowaniem i postawą Lewandowskiego. Miało się to objawiać nie tylko coraz mniejszym zainteresowaniem reprezentanta Polski sprawami klubu, ale także jego samolubnością na boisku.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomimo tych głosów nie da się zaprzeczyć, że zastąpienie Lewandowskiego może być zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Jeden z byłych trenerów klubu, który z Bawarczykami dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju Felix Magath twierdzi, że Bayernowi będzie teraz bardzo ciężko: - Dobrze było się pożegnać z Lewandowskim, ale nie wiem, czy wszyscy rozumieją sens tej decyzji. Uważam, że Robert idealnie pasował do Bayernu Monachium. Z tego powodu to piłkarskie małżeństwo było tak udane i harmonijne aż do samego końca. Sądzę, że teraz mogą się pojawić problemy z dostosowaniem gry bez Lewandowskiego - ocenił Niemiec.

Wpadka z nazwiskiem Lewandowskiego przed meczem Barcelona - Juventus

Innego zdania zdaje się być sam Lewandowski, który w jednym z wywiadów docenił umiejętności graczy Bayernu. - Myślę, że Bayern ma tak wielu utalentowanych ofensywnych graczy, że nie potrzebuje pilnie pozyskiwać nowego napastnika. Atak ekipy jest znakomity, potrafią radzić sobie bardzo dobrze. Nawet bez transferu jeden do jednego - stwierdził wówczas reprezentant Polski.