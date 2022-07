Bayern jeszcze nigdy tyle nie wydał. Kolejny piłkarz ma trafić do mistrza Niemiec

Bayern Monachium jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Do tej pory niemiecki klub wydał już 170 milionów euro i ściągnął Matthijsa de Ligta, Sadio Mane, Mathysa Tela, Ryana Gravenbercha i Noussaira Mazraouiego. Na tym działacze zespołu się nie zatrzymują i zamierzają przeprowadzić kolejny transfer.

Konrad Laimer blisko Bayernu Monachium. Ma kosztować 30 milionów euro

Jak donosi "Bild", Bayern Monachium jest zainteresowany Konradem Laimerem. Austriak od pięciu lat jest piłkarzem RB Lipsk. W minionym sezonie rozegrał 43 mecze, w których strzelił pięć goli i zaliczył sześć asyst. Zdaniem niemieckich mediów, pomocnik nie przedłuży wygasającej w 2023 roku umowy z klubem i ma zamiar odejść jeszcze tego lata. Najchętniej przeniósłby się do Monachium, ale żeby do tego doszło, oba kluby muszą dojść do porozumienia.

"Bild" informuje, że Bayern złożył ofertę RB Lipskowi za Laimera w wysokości 23 milionów euro. Została ona odrzucona, ponieważ obecny pracodawca Austriaka żąda za piłkarza 30 milionów euro. Ponadto działacze zespołu z Lipska wyznaczyli ostateczny termin przeprowadzenia tego transferu. Oba kluby zmierzą się w sobotę w Superpucharze Niemiec i jeśli RB Lipsk nie otrzyma odpowiednio wysokiej oferty do tego czasu, Laimer pozostanie w klubie do końca kontraktu i odejdzie w przyszłym roku za darmo.

Bayern nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i z pewnością złoży kolejną ofertę, ponieważ na transfer tego pomocnika mocno naciska Julian Nagelsmann. Nie wiadomo, czy propozycja zespołu z Monachium zadowoli RB Lipsk, ale wydaje się, że wyjaśni się to w ciągu najbliższych kilku dni.

Jeśli Laimer ostatecznie trafi do Bayernu, mistrzowie Niemiec wydadzą na rynku już ponad 200 milionów euro. W historii Bundesligi nie miało to wcześniej miejsca. Obecne okienko transferowe już jest rekordowe dla Bayernu pod względem wydatków. Poprzednio klub wydał najwięcej w 2019 roku. Wtedy zakupił piłkarzy za łączną sumę 145,5 miliona euro.

