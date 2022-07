Oficjalnie: Bayern pozyskał nowego napastnika. Ma być następcą Lewandowskiego

Bayern Monachium wiedział o potrzebie szukania nowego napastnika, po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił po majowym meczu z Wolfsburgiem, że nie zamierza przedłużać kontraktu, wygasającego z końcem czerwca przyszłego roku. Po kilku tygodniach saga transferowa została zakończona i Lewandowski dołączył do FC Barcelony. Pierwotnie wydawało się, że następcą polskiego napastnika w Bayernie będzie Sadio Mane z Liverpoolu, natomiast klub postanowił poczynić pewne kroki na rynku transferowym. I wybrał opcję przyszłościową.

Bayern sprowadza utalentowanego napastnika za ponad 20 mln euro. Ambitne zadanie od Nagelsmanna

Bayern Monachium poinformował w oficjalnym komunikacie o transferze Mathysa Tela ze Stade Rennais za kwotę 20 milionów euro podstawy oraz 8,5 miliona euro bonusów. Nastolatek podpisze z nowym pracodawcą kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. - Bayern to jeden z największych zespołów na świecie. Bardzo się cieszę, że będę miał takie wyzwanie i dam z siebie wszystko. Zdałem sobie sprawę, że chcę dołączyć do Bayernu po tym, jak byłem pod wrażeniem rozmów z Hasanem Salihamidziciem - powiedział Francuz po podpisaniu umowy.

Julian Nagelsmann nie ukrywał w rozmowach z niemieckimi dziennikarzami, że ma wielkie nadzieje związane z transferem utalentowanego napastnika. - On w przyszłości będzie czołowym napastnikiem na świecie. Widzę to, że strzeli 40 goli w jednym sezonie. Ale w tym sezonie będę zadowolony, jeśli trafi dziesięć razy. Mathys może grać nie tylko jako napastnik, ale może też wystąpić na obu skrzydłach - tłumaczył trener Bayernu.

Mathys Tel występował w pierwszym zespole Stade Rennais w sezonie 2021/2022, gdzie dostał szansę w dziesięciu meczach - nie tylko w Ligue 1, ale też w Pucharze Francji i Lidze Konferencji Europy. Tel strzelił dziewięć goli dla Rennes w meczach rezerw i drużyny do lat 19. Napastnik był też częścią reprezentacji Francji do lat 17, która wygrała tegoroczne mistrzostwa Europy, pokonując w finale 2:1 Holandię.