Kownacki z golem dla Fortuny już w 2. minucie meczu 2. Bundesligi

Po udanym wypożyczeniu do Lecha Poznań, zakończonym zdobyciem tytułu mistrza Polski, latem Dawid Kownacki wrócił do Fortuny Duesseldorf, z której był tylko wypożyczony do "Kolejorza". Swoją kolejną szansę w grającym w 2. Bundeslidze zespole 25-letni Polak zdaje się wykorzystywać, bo początek nowego sezonu w Fortunie ma imponujący.

Kownacki z golem dla Fortuny już w 2. minucie

Przed tygodniem Dawid Kownacki zaliczył asystę przy zwycięskim golu Felixa Klausa w meczu wyjazdowym Fortuny z 1.FC Magdeburg (2:1). W piątek z kolei polski napastnik wpisał się na listę strzelców już w 2. minucie spotkania na własnym stadionie z SC Paderborn.

Kownacki otrzymał wówczas świetne prostopadłe podanie od Shinty Appelkampa i z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Paderborn Jannikiem Huthem.

Fortuna Duesseldorf nie utrzymała jednak zbyt długo szybko zdobytego prowadzenia, bo w 21. minucie do remisu doprowadził Felix Platte. Na szczęście dla gospodarzy, chwilę później drugiego gola dla Fortuny dołożył Rouwen Hennings. Mecz Fortuna - Paderborn wciąż trwa, do przerwy drużyna Kownackiego prowadzi 2:1.