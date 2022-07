50 tys. euro za niewinność. Atakan Karazor uniknie więzienia

Po około sześciu tygodniach spędzonych w areszcie tymczasowym na Ibizie, w czwartek 21 lipca Atakan Karazor z VfB Stuttgart został zwolniony za kaucją w wysokości 50 tysięcy euro. 25-letni Niemiec był zatrzymany przez hiszpańską policję za rzekomy gwałt na 18-letniej kobiecie.

- Do tej pory nie było żadnego osobistego kontaktu. Na pytania, kiedy Karazor dołączy do zespołu lub czy w ogóle może lub chce to zrobić nie można w tej chwili odpowiedzieć - komentuje rzecznik VfB Stuttgart.

Około pięć tygodni temu hiszpańska gazeta "Periódico de Ibiza y Formentera" informowała o poważnych problemach defensywnego pomocnika VfB Stuttgart. Piłkarz miał dopuścić się gwałtu na 18-letniej kobiecie w pobliżu klubu nocnego Cova Santa. Pokrzywdzona kobieta zeznawała, że została zmuszona do odbycia stosunku seksualnego z dwójką mężczyzn, a jednym z nich miał być Karazor. Całą sprawą zajął się Sąd Śledczy nr 4 na Ibizie.

W poprzednich wypowiedziach dyrektorzy sportowi niemieckiego zespołu - Sven Mislintat i Alexander Wehrle podkreślali, że piłkarz jest niewinny. Klub wydał także specjalne oświadczenie w całej sprawie.

- Pomocnik VfB Atakan Karazor został aresztowany podczas wakacji na Ibizie. Zaprzecza, że popełnił jakiekolwiek przestępstwo. VfB jest w stałym kontakcie z jego prawnikami. Ponieważ jest to postępowanie w toku, prosimy o wyrozumiałość. VfB nie może na razie udzielać dalszych komentarzy - pisał rzecznik VfB.

Obecnie, zarówno Atakan Karazor, jak i drugi oskarżony wpłacili już kaucję w wysokości 50 tys. euro. Mimo to piłkarz musi regularnie stawiać się w sądzie oraz posiada całkowity zakaz komunikacji i zbliżania się do ofiary.