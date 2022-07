Ile tak naprawdę zarobi Lewandowski? Barcelona próbuje ominąć Finansowe Fair Play

Po wielotygodniowej sadze transferowej Robert Lewandowski finalnie trafił do FC Barcelony i został już oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz klubu. Za reprezentanta Polski zapłacono 45 milionów euro i kolejne pięć milionów w bonusach. Sam napastnik związał się z klubem czteroletnim kontraktem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Lewandowski i Barcelona już w Las Vegas. Podróż w wielkim stylu

Sprytny zabieg Barcelony. Lewandowski znalazł się w wyjątkowym gronie

Jak poinformowały Meczyki.pl, konstrukcja umowy reprezentanta Polski jest rozbudowana. Kontrakt Lewandowskiego powinno się bardziej traktować jako dwuletni i po tym czasie będzie go można rozwiązać. Zawarcie go na cztery lata pozwala natomiast ominąć Barcelonie zasady Finansowego Fair Play, jednak w przypadku rozwiązaniu go po dwóch latach, Lewandowski i tak otrzyma zapłatę za pozostałe dwa sezony.

Rafał Lebiedziński - były dziennikarz zajmujący się dziś biznesem bukmacherskim - dodał natomiast, że reprezentant Polski wypełniając kontrakt, może zarobić łącznie 46 milionów euro (ze wszystkimi bonusami). Barcelona rozkłada pensję za dwa sezony na cztery lata, co ma znaczenie w kwestiach księgowych. W tym wieku podobną pensję do Lewandowskiego otrzymywali m.in. Cristiano Ronaldo czy Leo Messi.

Większość dziennikarzy i ekspertów przyznaje, że jest to bardzo sprytna zagrywka klubu, którą Barcelona stosowała już wcześniej. Sytuacja finansowa "Dumy Katalonii" jest bardzo ciężka, przez co zdecydowano się na wykorzystanie licznych "dźwigni", czyli pozyskanie dodatkowych środków dzięki np. sprzedaży udziałów w zyskach z praw telewizyjnych.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Bayern nie zdaje sobie sprawy, co zrobił z Lewandowskim - twierdzi Magath

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma zgodności co do kwoty, którą za grę w Bayernie ma otrzymać Robert Lewandowski. Dobrze zorientowany w transferowych realiach Fabrizio Romano twierdzi, że reprezentant Polski zarobi dziewięć milionów euro za sezon, co nie byłoby zgodne z wyżej przytoczonymi kwotami.