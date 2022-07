Bayern nie zdaje sobie sprawy, co zrobił z Lewandowskim - twierdzi Magath

- Uważam, że Robert idealnie pasował do Bayernu Monachium. Z tego powodu to piłkarskie małżeństwo było tak udane i harmonijne aż do samego końca - powiedział znany niemiecki trener Felix Magath, odnosząc się do transferu Roberta Lewandowskiego. Trzykrotny mistrz Niemiec twierdzi, że Bawarczykom trudno będzie się zaadaptować do gry bez 33-latka.

