Skąpy jak Neuer? Nie docenił gestu uczciwego taksówkarza

Kilka tygodni temu bramkarz Bayernu Monachium zgubił w taksówce Hazira S. portfel. Mężczyzna znalazł go, gdy sprzątał samochód po zakończonej pracy. "Nazwisko i adres Manuela Neuera były na dowodzie osobistym. W środku znajdowała się również karta Visa Platinium, czarna karta MasterCard oraz ok. 800 euro w gotówce" - opowiada w rozmowie z "Bildem". Uczciwy taksówkarz postanowił zwrócić gwiazdorowi jego własność.

Manuel Neuer zgrubił portfel i 800 euro. Nie docenił uczciwego taksówkarza, który zwrócił mu zgubę

W tym celu udał się do domu Neuera w Lehel, ale tam go nie zastał. Postanowił zatem pojechać do miasta Tegernsee, gdzie piłkarz także ma posiadłość, ale i tam go nie było. Jeden z okolicznych mieszkańców zdradził mężczyźnie, że w pobliżu mieszka jednak menedżer Neuera. "Otworzył mi drzwi, przekazałem wszystko i zostawiłem swoje dane kontaktowe" - relacjonuje Hazir S.

Mężczyzna, by zwrócić własność piłkarza, pokonał w sumie trasę wynoszącą około 120 kilometrów i wydał na paliwo podobno aż 400 euro. Po dwóch tygodniach otrzymał paczkę. Znajdowała się w niej koszulka Manuela Neuera wraz z autografem. Nie było żadnej wiadomości, czy podziękowań. Po prostu ta pamiątkowa koszulka. To bardzo rozczarowało Hazira S.

"Nagroda dla znalazcy to jest jakaś kpina! Mam czwórkę dzieci i co ja mam zrobić z tą koszulką?" - pyta na łamach "Bilda" wzburzony mężczyzna. Hazir S. skontaktował się nawet z Bayernem Monachium, by uzyskać jakąś rekompensatę, jednak klub go zlekceważył. Manuel Neuer natomiast nie odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące sprawy.

