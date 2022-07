Lewandowski żegnany przez Bayern po polsku. Dziennikarze puentują: "Koniec dramatu"

Trochę to trwało, ale w końcu się stało. Robert Lewandowski jest już oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. Podpisał czteroletni kontrakt, w którym uwzględniono klauzulę wykupu na 500 milionów euro. Hiszpański klub zapłacił za niego 45 milionów euro plus pięć milionów zmiennych. Pozostaje jedynie czekać na debiut Polaka w FC Barcelonie, a to prawdopodobnie nastąpi w najbliższą niedzielę o godz. 5:00 (rano) czasu polskiego. Wtedy odbędzie się towarzyskie El Clasico w Las Vegas.

Oba kluby opublikowały oświadczenia w tym samym czasie. FC Barcelona z radością oświadczyła, że to "oficjalne", a Bayern Monachium pożegnał napastnika krótkim: "Dziękuję, Robert!" - napisane w języku polskim. Tuż pod wpisem zamieszczono też film z bramkami Lewandowskiego zdobytymi od pierwszego meczu w barwach Bayernu. Wśród nich nie mogło zabraknąć pamiętnych pięciu goli w 9 minut przeciwko VfL Wolfsburg czy trafień przeciwko FC Barcelonie w Lidze Mistrzów (sezon 2019/20). Na stronie klubu opisano zaś całą historię Polaka w Bawarii: włącznie ze zdobytymi golami, trofeami drużynowymi i indywidualnymi.

- Przez osiem lat grałem dla Bayernu Monachium. Z czystym sumieniem i czystym sercem mogę powiedzieć: dałem dla klubu wszystko, co mogłem. Ta historia zostanie ze mną na zawsze, nigdy jej nie zapomnę. Doświadczenia, tytuły, cele - powiedział Lewandowski cytowany przez "Bild". Być może to samo usłyszeli piłkarze Bayernu podczas pożegnalnego treningu, z którego zdjęcia udostępniono w mediach społecznościowych klubu.

"Po trzech miesiącach obrzucania błotem Robert Lewandowski w końcu trafił do FC Barcelony. Dramat się skończył i obie strony mogą patrzeć w przyszłość" - opisuje całą sytuację niemiecki "Bild". W artykule zamieszczono też wypowiedzi Lewandowskiego o przyszłości Bayernu Monachium bez najskuteczniejszego napastnika.

- Myślę, że Bayern ma tak wielu utalentowanych ofensywnych piłkarzy, że niekoniecznie potrzebuje dziewiątki, prawdziwego środkowego napastnika! Atak FC Bayern jest znakomity, bardzo dobrze sobie z tym radzą, nawet bez zastępstwa jeden na jednego dla mnie. Zespół może grać bardziej urozmaicony i wypracować nową tożsamość - powiedział Lewandowski.

"Robert Lewandowski, który podobno zawsze chciał dołączyć do Realu Madryt, jest teraz zawodnikiem FC Barcelony - i to szczęśliwym. Światowy piłkarz jest częścią delikatnej żonglerki finansowej" - napisał z kolei Sueddeutsche Zeitung. Popularny "Kicker" dodał zaś, że "era oficjalnie dobiegła końca", podobnie jak "ciągnące się wieczność tam i z powrotem".