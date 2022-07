Sprzedali Lewandowskiego i się zaczęło. Nagelsmann drwi z Barcelony

Robert Lewandowski już oficjalnie jest zawodnikiem FC Barcelona. We wtorek wieczorem kataloński klub ogłosił pozyskanie kapitana reprezentacji Polski, za którego zapłacił 45 mln euro plus pięć mln euro w bonusach. Lewandowski związał się z Katalończykami czteroletnim kontraktem.

Napastnik został powitany w mediach społecznościowych FC Barcelona. Z klasą zachował się też Bayern Monachium, który pożegnał Lewandowskiego. Na temat transferu Polaka wypowiedział się również trener mistrzów Niemiec - Julian Nagelsmann.

Na początku szkoleniowiec zadrwił z FC Barcelona. - To jedyny klub, który nie ma pieniędzy, a kupuje każdego zawodnika, jakiego chce. Nie mam pojęcia, jak to działa. To trochę dziwne i szalone - powiedział Nagelsmann.

Nagelsmann skomentował odejście Lewandowskiego

I dodał: - Kiedy ktoś taki jak Lewandowski gra w ataku, musisz często atakować skrzydłami. Sposób naszej gry się teraz zmieni. To będzie nowy Bayern. To będzie wyzwanie, ale ja lubię wyzwania. To dobre dla nas wszystkich. Musimy znaleźć nowy sposób gry i być kreatywni w ataku.

- W przeszłości, z Lewandowskim w składzie, rywalom być może było łatwiej przygotować się do meczu z nami. Teraz będziemy bardziej nieprzewidywalni - zakończył trener mistrzów Niemiec.

Jak napisał na Twitterze ekspert Viaplay - Tomasz Urban - to wypowiedź, która może wracać do Nagelsmanna jak bumerang. Bayern będzie musiał bowiem zastąpić napastnika, który w poprzednim sezonie strzelił 50 goli w 46 meczach, a który przez osiem lat gry w klubie zdobył łącznie 344 bramki w 375 występach.