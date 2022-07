Davies pytany o Lewandowskiego. A chwilę później mówi o Mane. "Lider"

Zagrali ze sobą w 103 meczach, więc mieli szansę poznać się na boisku. Spędzili też razem cztery lata w jednym klubie, więc okazji poza nim było zapewne równie sporo. Jednak Alphonso Davies tylko pięciokrotnie asystował przy trafieniach Roberta Lewandowskiego w meczach o stawkę. Polak odwdzięczył się swojemu koledze z drużyny tylko raz: w wygranym 6:0 meczu z FSV Mainz w marcu 2019 roku (wg. Transfermarkt.de).

Wiemy już, że przynajmniej w najbliższym czasie, statystyki te nie ulegną zmianie. Robert Lewandowski jest już piłkarzem FC Barcelony. Dziennikarze ESPN zapytali Daviesa, kim był dla Bayernu polski napastnik.

- Wiemy, że Lewandowski był... bardzo ważną częścią tej drużyny. Jest maszyną do zdobywania bramek. Daj mu piłkę w powietrzu czy po ziemi, a on ją zamieni w gola. Będzie nam go brakowało na boisku, ale jestem też przekonany, że Julian Nagelsmann ma w głowie plan na to, jak załatać dziurę po nim - powiedział Davies.

Od razu wskazał człowieka, który - wczytując się w jego słowa - wydaje się być właśnie idealnym następcą Lewandowskiego. - Spokojny, skromny facet, ale na boisku jest liderem. Chce być przy piłce, broni, potrafi się nią zająć. Czasami odbiera piłkę jak obrońca i masz wtedy taki: wow. Jest dobrym piłkarzem i ważną częścią dodaną do drużyny. Jesteśmy więc podekscytowani, że go mamy - dodał chwilę później Kanadyjczyk o Sadio Mane.

Mane dołączył do Bayernu Monachium za 60 mln euro jeszcze przed odejściem Lewandowskiego. Zagraniczne media wielokrotnie stawiały go właśnie w roli następcy Polaka, jednak profile obu zawodników nieco się różnią. Mimo to zdaniem Daviesa zespół powinien dać sobie radę. - Odszedł bardzo ważny kawałek zespołu, ale równie ważny też do nas przybył - zakończył.

