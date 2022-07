Bayern szybko otarł łzy po Lewandowskim. Oficjalnie. Hitowy transfer za 70 mln euro

Temat transferu holenderskiego stopera pojawił się kilkanaście dni temu. Początkowo Matthijs de Ligt łączony był z transferem do Chelsea. Później jednak do gry wszedł Bayern Monachium i to on przekonał do siebie samego zawodnika.

Kiedy londyńczycy odpuścili temat transferu i pozyskali Kalidou Koulibaly'ego, stało się jasne, że transfer de Ligta do Bayernu jest kwestią dni. Niemieckie media przekonywały, że mistrzowie kraju dopną transakcję zaraz po tym, jak zakończą sagę z przenosinami Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

I tak się też stało. W poniedziałek Lewandowski oficjalnie stał się zawodnikiem hiszpańskiego klubu, a dzień później Bayern otarł łzy i de Ligt trafił do Monachium. Holender podpisał z Bawarczykami pięcioletni kontrakt. Bayern zapłacił za zawodnika 70 mln euro plus 10 mln euro w bonusach.

Matthijs de Ligt zawodnikiem Bayernu

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zawodnikiem tak wielkiego klubu. Bayern to najbardziej utytułowany klub w Niemczech, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Europie, a także na świecie. Od samego początku czułem szczere uznanie - powiedział de Ligt, cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

- Matthijs był zawodnikiem, którego bardzo chcieliśmy. Z takimi transferami wielkie cele, do których dążymy, stają się realne. Nowy zespół nabiera coraz bardziej wyraźnego kształtu, a ten transfer jest ważną częścią koncepcji, którą będziemy wdrażać krok po kroku. De Ligt powinien zostać ostoją Bayernu - powiedział prezes niemieckiego klubu, Herbert Hainer.

- Chcieliśmy go już trzy lata temu. Już wtedy byliśmy przekonani do jego umiejętności i teraz to sięnie zmieniło. Matthijs jest wspaniałym profesjonalistą i jeszcze lepszym człowiekiem. Pod każdym względem pasuje do naszych ambicji. Już jako nastolatek był liderem w Ajaksie, a teraz, w wieku zaledwie 22 lat, wciąż ma jeszcze wielkie pole do rozwoju - dodał członek zarządu Bayernu, Hasan Salihamidzić.

De Ligt jest wychowankiem Ajaksu, z którym zagrał w finale Ligi Europy oraz półfinale Ligi Mistrzów. Ostatnie trzy sezony spędził w Juventusie, gdzie zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch. W minionych rozgrywkach wystąpił w 42 meczach, strzelił trzy gole i miał jedną asystę.