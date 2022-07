Kamiński rozmawiał z Lewandowskim. "Powiedział, że to świetny fachowiec"

10 mln euro - tyle VfL Wolfsburg zapłacił Lechowi Poznań za Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy reprezentacji Polski jest najdroższym transferem tego lata dokonanym przez ten niemiecki klub. Chociaż oczekiwania wobec 20-latka są spore, to magazyn "Kicker jego pierwsze tygodnie w Wolfsburgu nazywa "cichymi".

- Kraj, język, wszystko jest nowe - powiedział Kamiński w rozmowie z dziennikarzem. W tekście o byłym zawodniku Lecha Poznań czytamy, że na razie nie wyróżnia się na treningach, skupiając się na poprawianiu gry w defensywie. Skrzydłowy ustawiany jest po prawej stronie boiska, choć, jak sam przyznaje, lepiej czuje się na lewym skrzydle.

"Kicker" porównuje Kamińskiego do Roberta Lewandowskiego. Obaj trafili do Bundesligi z Lecha Poznań, tuż po zdobyciu mistrzostwa Polski. Obaj zrobili to w podobnym wieku (Lewandowski miał niespełna 22 lata - red.).

Kamiński porównany do Lewandowskiego

- Mam nadzieję, że moja kariera potoczy się podobną ścieżką - powiedział Kamiński. I dodał: - Pamiętam jednak, że jego pierwsze miesiące w Dortmundzie nie były łatwe. Robert nie grał dużo i wiem, że mnie może spotkać to samo. Mam nadzieję, że szybciej zaadaptuję się do nowej ligi.

- Rozmawiałem z Robertem o transferze do Wolfsburga. Opowiedział mi m.in. o trenerze Niko Kovacu. Powiedział, że to świetny fachowiec. Zwłaszcza dla tak młodych zawodników jak ja.

Chociaż Kamiński chętnie opowiadał o porównaniach do Lewandowskiego, to przyznał, że jego idolem i wzorem do naśladowania był inny były zawodnik Bundesligi - Jakub Błaszczykowski. - To świetny facet. Poza tym grał na tej samej pozycji co ja. No i nosił numer 16 jak ja w Wolfsburgu - powiedział Kamiński.

Co jest celem zawodnika na najbliższy sezon? - Chcę grać jak najwięcej. Zbliżają się mistrzostwa świata, na które chcę pojechać. Wiem, że muszę sobie na to mocno zapracować - zakończył Kamiński.