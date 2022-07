Piłkarze Bayernu żegnają Lewandowskiego. Neuer żałuje, Goretzka się cieszy. "Wielka strata"

Wreszcie koniec! - tak można powiedzieć o sadze transferowej z udziałem Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski od nowego sezonu będzie zawodnikiem FC Barcelony. Bayern Monachium przystał na ofertę hiszpańskiego klubu, dzięki której zarobi na Polaku 50 milionów euro, a konkretniej 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów.

"To dla Roberta było najważniejsze". Dlatego Lewandowski wybrał Barcelonę

"Nie da się zastąpić Roberta"

Julian Nagelsmann, trener Bayernu Monachium, i piłkarze mistrza Niemiec po odejściu Roberta Lewandowskiego wypowiadają się o Polaku w samych superlatywach.

- Tak naprawdę nie da się zastąpić Roberta. Z drugiej strony może to być również szansa dla innych. Jeśli transfer zostanie już sfinalizowany, to można tylko gratulować FC Barcelonie. To dla nas strata - powiedział Julian Nagelsmann w rozmowie z dziennikiem "Kicker".

- Lewandowski to bardzo, ale to bardzo świetny zawodnik. Teraz, kiedy nie ma już z nami Lewandowskiego, muszę strzelać więcej bramek - zapowiada Kingsley Coman, skrzydłowy Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski w Bayernie Monachium zagrał w 375 meczach. Miał imponujące statystyki, bo zdobył 344 goli i miał 72 asysty. Docenia to Manuel Neuer.

- Odejście Roberta Lewandowskiego to obecnie wielka strata. Wystarczy spojrzeć na statystyki i to, co Robert tu osiągnął - przyznaje bramkarz Bayernu Monachium dla "Kickera".

Zadowolony z wyjaśnienia przyszłości Polaka jest Leon Goretzka. - Osobiście cieszę się, że znaleziono rozwiązanie, ponieważ wydaje się, że jest ono OK dla wszystkich stron. Wspólna historia Lewandowskiego i Bayernu na to zasługuje - powiedział pomocnik Bayernu Monachium.

Eksperci z całego świata podzieleni ws. Lewego. "Złota Piłka bliżej" i "Krok w tył"

Robert Lewandowski podpisze kontrakt z FC Barceloną, ważny do końca czerwca 2026 roku. Prawdopodobny debiut na Camp Nou nastąpi 7 sierpnia w meczu z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera.