To będzie następca Lewandowskiego? Bayern walczy, trzecia oferta

Już oficjalnie ogłoszono, że Robert Lewandowski odejdzie do FC Barcelony. Mimo utraty największej gwiazdy zespołu Bayern Monachium ma całkiem udane okno transferowe. Sprowadzono Sadio Mane oraz dwóch piłkarzy Ajaksu Amsterdam - Noussair Mazraoui i Ryan Gravenberch. Już niedługo do klubu może trafić kolejny utalentowany piłkarz.

Bayern walczy o Mathysa Tela. Ma być następcą Lewandowskiego

Według "L'Equipe" Bayern Monachium chce złożyć kolejną ofertę za Mathysa Tela z Rennes. Francuzi odrzucili już dwie oferty, ostatnio opiewającą na 22,5 milionów euro plus bonusy. Kolejna ma wynieść nawet 25-30 milionów euro.

Determinacja Bayernu Monachium w kwestii sprowadzenia tego piłkarza może być powiązana z odejściem Roberta Lewandowskiego. Mathys Tel to 17-letni utalentowany napastnik, który początkowo miałby wchodzić z ławki rezerwowych i rozegrać 20 meczów w sezonie. Docelowo mistrzowie Niemiec widzą w nim nawet następcę Roberta Lewandowskiego. Jak czytamy w L'Equipe", klub przedstawił mu długoterminowy projekt, zgodnie z którym stałby się główną "dziewiątką".

Tel został wraz z reprezentacją Francji mistrzem Europy do lat 17. Miniony sezon był dla niego pierwszym w seniorskim futbolu. Uzbierał niespełna 90 minut w 10 spotkaniach.

Kto za Lewandowskiego w ataku Bayernu? Nagelsmann prawdopodobnie zdecyduje się na Mane

Tel, nawet jeśli jeszcze tego lata trafi do Bayernu, to nadal melodia przyszłości. Wydaje się, że Nagelsmann zdecyduje się na to, aby to Sadio Mane był podstawowym napastnikiem. Senegalczyk był ostatnio coraz częściej wystawiany na tej pozycji przez Juergena Kloppa, a obecny trener Bayernu lubi taktykę z fałszywą dziewiątką na szpicy. Poza Mane w zespole jest jeszcze Eric Maxim Chuopo-Moting, a więc etatowy zmiennik Lewandowskiego w ostatnich latach.