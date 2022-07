Transfer Lewandowskiego. Prezydent Bayernu stawia pieczątkę. "Wygrał z nami wszystko"

Saga transferowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski ciągnęła się już od kilku tygodni i wreszcie się skończyła. Ostatecznie Robert Lewandowski wkrótce podpisze kontrakt z FC Barceloną. Być może nastąpi to już w sobotę. Bayern Monachium przystał na ofertę Barcelony, dzięki której zarobi na Polaku 50 milionów euro, a konkretniej 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów.

"Lewandowski jest bardzo zasłużonym zawodnikiem, wygrał z nami wszystko. Jesteśmy mu niesamowicie wdzięczni"

Bayern Monachium bardzo długo nie zgadzał się na transfer Roberta Lewandowskiego, czego najlepszym dowodem mogą być słowa Olivera Kahna. - Prawda jest taka: Lewandowski ma kontrakt i go wypełni. Basta! - mówił prezes Bayernu, gdy Polak rozpoczął temat transferu do Barcelony.

Teraz na temat transferu i Roberta Lewandowskiego wypowiedział się Herbert Hainer.

- Mamy ustne porozumienie z Barceloną dla Roberta Lewandowskiego. To dobrze dla obu stron, że mamy jasność sytuacji. Robert jest bardzo zasłużonym zawodnikiem, wygrał z nami wszystko. Jesteśmy mu niesamowicie wdzięczni - powiedział prezydent Bayernu Monachium dla oficjalnej strony klubowej.

Robert Lewandowski podpisze kontrakt z FC Barceloną, ważny do końca czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że poleci z nowym zespołem na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobny debiut na Camp Nou nastąpi 7 sierpnia w meczu z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera.

Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium zagrał w 375 meczach, zdobył 344 goli i miał 72 asysty.